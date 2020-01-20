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誰捐走了你的器官？ 德國「否決」器捐默認新制

最大獎折500元！饗食天堂用餐送刮刮樂 再推餐券9折起

2020-01-20 12:31聯合報 記者魏妤庭／即時報導

吃到飽再送優惠！迎接鼠年到來，饗食天堂即日起於全台各分店推出用餐送刮刮卡，最大獎為平日4人同行折500元，張張有獎，刮到的優惠可在2月3日到3月31日間使用。另在2月1日到4月40日推出平日午晚餐、下午餐線上餐券10人套組9折起，送禮自用皆合宜。

歡慶鼠年賀新年，饗食天堂從即日起到1月29日（初五）間，推出到各家分店用餐就可以獲贈刮刮卡，獎項包含平日4人同行折抵500元、平日2人同行折抵300元、平日2人同行折抵200元等3個獎項，每張刮刮樂通通有獎，刮到優惠可在2月3日到3月31日間使用。

此外，因應春節用餐需求，饗食天堂從1月24日到1月29日間，針對收費標準有所調整，1月24日除夕中午每人1,198元，下午茶暫停營業，晚餐分為2個場次，5點到7點間每人1,398元、7點半到9點半每人1,398元。初一到初五恢復下午茶時段，初一、初二的午晚餐皆是每人1,198元、下午茶998元，初三到初五午餐998元、午餐798元、晚餐1,198元。

除了用餐可拿刮刮卡享優惠外，饗食天堂的餐券可較平時用餐價格優惠，向來受到許多消費者喜愛，2月1日到4月30日間，將推出平日午晚餐、下午茶等線上餐券，10人套組特價9折起。

饗食天堂2月起推出餐券優惠，最低9折起。圖／饗食天堂提供
饗食天堂2月起推出餐券優惠，最低9折起。圖／饗食天堂提供
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饗食天堂推出用餐可拿到刮刮卡。圖／饗食天堂提供
饗食天堂推出用餐可拿到刮刮卡。圖／饗食天堂提供
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下午茶吃到飽刮刮樂

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