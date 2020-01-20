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誰捐走了你的器官？ 德國「否決」器捐默認新制

年節點心隨便吃兩樣 當日油脂攝取就爆掉

2020-01-20 12:26聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

你知道自己一天能吃幾克油脂嗎？根據衛生福利部國民健康署的建議，飽和脂肪每日建議攝取量上限是男性23公克、女性18公克，但這個上限值，其實平常就已經很容易爆掉，更不要說過年期間。董氏基金會整理了常見點心的油脂含量，怕胖的人務必要銘記在心，享受美食的同時，心裡的計算機也要按一按，以免不知不覺就胖一大圈。

董氏基金會營養師莫雅淳指出，雖然台灣從2018年起已禁止食品使用不完全氫化油，大幅降低消費者接觸人工反式脂肪機會，但民眾還是不能放心大吃。因為各式食品中還是充斥動物油脂、完全氫化植物油等飽和脂肪來源，日積月累將造成高膽固醇和心血管負擔，素食者也不能倖免。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，根據世界衛生組織建議，飽和脂肪每日攝取上限應低於總熱量10%，以成人每天攝取2000大卡計算，飽和脂肪不宜超過22公克；美國心臟協會更建議飽和脂肪每日攝取量應低於總熱量5~6%，約11公克。根據國民營養調查，我國19至64歲男女平均一日脂肪攝取量分別是85公克及62公克、飽和脂肪攝取量分別為28公克及20公克，都超過建議值，令人擔心。

許惠玉提醒，許多項研究已證實，飲食中的飽和脂肪酸占熱量的百分比每升高1%，血中的壞膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇）就約增加2%。壞膽固醇會改變血管內皮細胞的通透性，使得脂肪斑塊堆積在血管壁上，使血管阻塞，進而影響大腦功能，也造成腦中風、高血壓、冠狀動脈心臟疾病等心血管疾病風險上升。

董氏基金會提醒民眾，越是氣味香濃、口感酥脆的食品，越容易是「高脂食品」，年節期間攝取務必要適量，以免過個年回來，體脂肪超標不說，心血管也會徒增許多負擔。

常見品項每100公克之飽和脂肪含量，依序排列如下：

＊油炸物：如油條（7.1g）、日式炸豆皮（5.1g）、冷凍春捲（2.7g）、油豆腐（2.3g）…等。

＊麵包糕餅：如巧克力泡芙（17.6g）、起酥片（16.5g）、可頌（14.1g）、甜甜圈（9.4g） 、菠蘿麵包（8.7g）、吐司（3.1g）、鬆餅（1.0g）…等。

＊酥皮點心：如葡式蛋塔（14.7g）、鳳梨酥（14.4g）、原味蛋塔（11.5g）、綠豆凸（6.8g）、蔥油餅（1.9g）…等。

＊零食糖果：如芝麻蛋捲（16.5g）、草莓夾心餅乾（15.9g）、洋芋片（12.8g）、蘇打餅乾（10.7g）、太妃糖（10.5g）、巧克力冰淇淋（9.6g）、香草冰淇淋（7.9g）、牛軋糖（6.1g）、玉米餅乾（3.1g）、巧克力夾心糖（2.6g）…等。

＊其他：如奶精粉（32.3g）、咖哩塊（20g）、沙茶醬（13.2g）、牛肉口味泡麵（12.8g）、鮮蝦口味泡麵（11.3g）、零食泡麵（10.1g）、沙拉醬（9.9g）、液體奶精（9.4g）…等。

反式脂肪膽固醇巧克力

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