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孩子沉迷遊戲嗎？網路遊戲障礙症9大症狀立即檢視

2020-01-20 12:25聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

一名少年上高中後就沉迷網路遊戲，積蓄用來買最新配備，放學後或假日都黏在電腦前，睡前躺在床上也要玩手遊到半夜。結果上學遲到、上課打瞌睡、課業落後、蹺課，狀況百出。父母開始管制玩遊戲時間、切斷網路、沒收手機，少年便情緒失控、口出穢言，好像變一個人。家長嚇到帶他就醫，才第一次聽說，原來孩子得了「網路遊戲障礙症」這種病。

開業精神科醫師楊聰財表示，2018年6月底，世界衛生組織（WHO）已正式宣布將「網路遊戲障礙症」納入精神疾病，就是因為人手一機的現代人生活趨勢，造成許多過度依賴科技產品的後遺症。網路遊戲障礙症不但影響個人身心健康，也會衍生出家庭及人際關係衝突，嚴重可能造成社會安全隱憂。

楊聰財指出，目前「網路遊戲障礙症」在男性盛行率較高，為8.4%，女性則為4.5%。臨床診斷上除了觀察患者對上網打遊戲的依賴程度外，造成日常活動優先順序產生變化也是一個重要指標，也就是患者明明知道過度依賴網路遊戲是不好的，但卻無法控制自己，甚至合併專注力下降、情緒易怒、憂鬱及焦慮、睡眠不足及家庭人際互動衝突等問題。上述症狀持續達一年以上的症狀，才能確診是網路遊戲障礙症。

楊聰財表示，確診後除了藥物治療，認知行為治療也是重點，其中家人的參與是關鍵。透過認知行為療法，協助患者學習時間管理、情緒管理、人際關係管理等技巧，並引導個案尋找替代的興趣。家人參與「家庭心理會談」，共同面對問題及了解彼此想法，家長也要學習溝通技巧，多使用強調肯定、提醒、鼓勵的「三明治表達法」，有助提升親子破冰、提升溝通效果。

＊網路遊戲障礙症自我檢測表（楊聰財提供）

（1）整天過度專注於網路遊戲 （嗜賭症內的網路賭博除外）

（2）當停止或減少網路遊戲時，出現戒斷症狀（例如：焦慮、易怒及悲傷）。

（3）耐受性：需要花更多的時間在網路遊戲上。

（4）反覆努力想要控制網路遊戲的使用，卻徒勞無功。

（5）除了網路遊戲，對先前的嗜好與休閒都喪失興趣。

（6）即使知道心理、社會功能出現問題，仍然繼續過度使用網路遊戲。

（7）對家人、治療師或他人欺瞞自己使用網路遊戲的情況。

（8）常使用網路遊戲來逃避或紓解負面的情緒（如：無助感、罪惡感、焦慮感）

（9）因參與網路遊戲而危及、或喪失重要的人際關係、職業、教育或功過機會。

以上於過去十二個月中，出現上面五項（或更多）者，就有遊戲障礙症症狀。確診須由專業精神科醫師鑑定評估。

網路遊戲患者WHO

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