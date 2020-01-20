親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

好威的Y線！最新北捷官方路網圖出爐 環狀線通車橫跨4大路線

誰捐走了你的器官？ 德國「否決」器捐默認新制

癌症治療突破 國衛院發現癌細胞釋放「琥珀酸」是關鍵

2020-01-20 12:15聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

台灣醫療技術進步，但癌症治療仍相當棘手，原因就在於癌細胞具有破壞周圍組織及改變癌細胞生長環境的能力。國家衛生研究院今發表最新研究成果，發現血液中的琥珀酸濃度會影響癌細胞的生長與轉移，認為只要控制琥珀酸就能進一步阻斷癌細胞的發展。

國衛院表示，此項研究成果為全球首度發現，並於今年1月被刊登在國際權威期刊「Molecular Cell」；相關研究成果正在申請美國臨時專利，期許未來可為癌症治療帶來新方向。

國衛院細胞及系統醫學研究所副研究員郭呈欽表示，惡性腫瘤最怕的就是癌細胞生長以及轉移，因此癌細胞的發展機制成為焦點。他與研究團隊把肺癌、乳癌、前列腺癌以及大腸癌的癌細胞在小鼠上進行研究，發現癌細胞會釋放出琥珀酸（succinate），而琥珀酸會影響免疫功能，更進一步助長了腫瘤的生長與轉移。因此，如果能鎖定癌細胞釋放的致癌因子，並阻斷當中的作用機制，對於癌症治療將是一大突破。

郭呈欽與團隊研究進一步分析，將癌細胞與巨噬細胞共同培養之後發現，受琥珀酸誘導極化的巨噬細胞具有助長癌細胞遷移的能力；同時在注射琥珀酸的腫瘤老鼠模型中，亦發現琥珀酸會增加腫瘤圍環境的腫瘤相關巨噬細胞，癌細胞轉移的現象也更為明顯。上述分析結果皆顯示，琥珀酸在癌細胞生長與轉移的腫瘤微環境中扮演重要角色。

另外，團隊也針對非小細胞肺癌患者檢體進行檢測，發現患者血液中琥珀酸濃度比起正常人高出1.8倍（正常：0.3毫莫耳濃度；非小細胞肺癌患者：0.53毫莫耳濃度），表示琥珀酸濃度與非小細胞肺癌的腫瘤發展具有高度正相關。此研究成果，也是全球首度發現血中琥珀酸可作為非小細胞肺癌疾病預防與臨床診斷的生物標記，希望未來供癌症治療在臨床策略與新藥研發帶來新方向。

國衛院今發表最新研究成果，發現血液中的琥珀酸濃度會影響癌細胞的生長與轉移，認為只...
國衛院今發表最新研究成果，發現血液中的琥珀酸濃度會影響癌細胞的生長與轉移，認為只要控制琥珀酸就能進一步阻斷癌細胞的發展。圖／國衛院提供
分享

癌細胞腫瘤肺癌

延伸閱讀

人人聞癌色變 但癌細胞也怕你做這些事！

便祕半年沒改善 竟是腸外腫瘤作祟

手沒力、老跌倒 怪腫瘤折磨阿嬤

清大抗癌新療法 導正腫瘤壞血管

清大研發抗癌最新療法 注射一氧化氮奈米載體殲...

香蕉變黑更營養！日研究：長斑香蕉具「抗癌力」

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

年前全漲價！從珍奶到鍋貼 小數點也要賺

2020-01-20 09:00

好威的Y線！最新北捷官方路網圖出爐 環狀線通車橫跨4大路線

2020-01-20 11:33

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:30

免費機票帶回家！華航送紅包 玩大富翁登錄會員抽哩程

2020-01-20 11:32

六福村春節首推「魔法新年市集」 入園再享499半價優惠

2020-01-20 13:32

【重磅快評】入冬後的細菌、病毒流竄該大大繃緊神經

2020-01-20 12:58

長春苗栗廠檢出10項次缺失罰鍰27萬元 廠方：立即改善

2020-01-20 12:54

滅蚊新招！蚊子定位追蹤神器 但還要搭一支電蚊拍才行

2020-01-20 12:54

南投女赴武漢返台發燒 縣府追蹤籲加強自主管理

2020-01-20 12:49

避免學生網路成癮 教育部提數位教養6原則

2020-01-20 12:46

全國唯一動保環教認證場域 燕巢動保關愛園區獲認證

2020-01-20 12:44

最大獎折500元！饗食天堂用餐送刮刮樂 再推餐券9折起

2020-01-20 12:31

年節點心隨便吃兩樣 當日油脂攝取就爆掉

2020-01-20 12:26

淡海輕軌推春節限定一日券 每日還有限量招財錢母

2020-01-20 12:06

氣象局：大年初一鋒面接近 各地變天

2020-01-20 12:04

2020直飛新航點懶人包 這兩個航點買氣大爆發

2020-01-20 12:03

環狀線傳車廂閘門夾人？侯友宜：會調整秒數

2020-01-20 12:03

如圖書館檢索書號 茶改場推台灣茶「茶風味輪」找茶

2020-01-20 11:52

黑琵悲歌!疑肉毒桿菌毒素7死 創嘉義縣紀錄搶救大作戰

2020-01-20 11:44

趕辦年貨 善用「人體辨識器」掃一遍

2020-01-20 11:36

寒假出遊別掃興 注意這9家旅行社廢照、1被勒令停業

2020-01-20 11:35

捐贈早產兒包屁衣 陪伴健康成長

2020-01-20 11:25

華航福袋17分鐘完售 再推大富翁抽哩程、購票抽獎

2020-01-20 11:17

邀日本設計師 民航局要讓四個離島機場被看見

2020-01-20 11:11

春節前後大筆現金提存款求安全 可申請警方免費護鈔

2020-01-20 11:05

酒醉英籍乘客腳踹空服員 長榮將協助向他提告求償

2020-01-20 09:31

彭啟明：今是節氣中的大寒 未來幾天將回溫

2020-01-20 08:03

吳德榮：大年初五恐有強冷空氣南下

2020-01-20 07:44

健康名人堂／失智照顧 穩定情緒是關鍵

2020-01-20 01:29

健康你我他／健康過年 不吃糖果改吃橘

2020-01-20 01:21

年前清完…別再塞了！冰箱七分滿才保鮮

2020-01-20 01:20

冬季補過頭 小心眼睛長痘痘

2020-01-20 01:20

新北環狀線試乘首日 轉乘時間省很大

2020-01-20 00:27

交通事故死亡率 台灣是日本的5倍

2020-01-20 00:27

長者跑步 醫師：須留意頻率控制速度

2020-01-19 23:25

逐夢馬拉松 長輩從健走、深蹲練起

2020-01-19 23:20

境外登革熱 台南再添1例

2020-01-19 23:18

高雄聯醫 將擴建醫療大樓

2020-01-19 23:12

不做會被取代…區域醫院拚「軍備」

2020-01-19 23:10
看更多

熱門文章

最不會說謊的3大星座 處女會緊張、金牛被看穿

2020-01-19 21:00

年前全漲價！從珍奶到鍋貼 小數點也要賺

2020-01-20 09:00

春節發薪補假看這裡 業者違規最高罰100萬

2020-01-19 14:48

30歲Angelababy拍封面逆齡變18歲 原來都靠畫雀斑妝

2020-01-19 17:16

好市多「粉紅色盒子」大熱 網：一出手最少10盒

2020-01-20 10:07

好威的Y線！最新北捷官方路網圖出爐 環狀線通車橫跨4大路線

2020-01-20 11:33

彭啟明：今是節氣中的大寒 未來幾天將回溫

2020-01-20 08:03

新北環狀線試乘首日 轉乘時間省很大

2020-01-20 00:27

吳德榮：大年初五恐有強冷空氣南下

2020-01-20 07:44

12隻黑面琵鷺倒臥嘉義布袋沙灘 7死5急救中

2020-01-19 19:40

開車族笑了 油價明起調降0.7元

2020-01-19 13:40

退役特勤、職棒球星 守護台灣森林全靠這千人「部隊」

2020-01-19 22:27

春節連假 首都、大都會、台北客運推北宜花路線優惠

2020-01-19 14:50

每日星座運勢／摩羯信心滿愛情大吉 投資的好時機

2020-01-20 00:00

台鐵上千公里老舊電車線更新 年底全部完成

2020-01-19 16:43

唐綺陽星座運勢週報：魔羯有長官運 白羊業績驚人

2020-01-20 07:30

酒醉英籍乘客腳踹空服員 長榮將協助向他提告求償

2020-01-20 09:31

20日起回溫 大年初一再變天

2020-01-19 17:26

真實版浩克！牧羊犬生下「螢光綠」幼犬 獸醫解真相

2020-01-20 11:21

圍爐夜改吃異國料理 泰國媳婦堅持道地食材

2020-01-19 07:59

【初老心情】JOYCE／耳順之年，我們決定這樣過

2020-01-20 06:00

春節期間屏東從南到北都有活動 可能塞車地點是這裡

2020-01-19 18:05

【親子互動】王景新／家事母子情

2020-01-20 06:00

過年送禮注意！滴雞精很好 但4族群不建議天天喝

2020-01-20 07:15

巴黎男裝周／LOEWE把大象包變大了！配金屬串鍊超帥氣

2020-01-19 17:34

【新專欄登場‧小兒科醫師診間筆記】陳彥任／醫院裡的春節豪華便當

2020-01-20 06:00

瘋搶Hello Kitty萬用置物籃 麥當勞：門市1.5小時完售

2020-01-20 12:44

交通事故死亡率 台灣是日本的5倍

2020-01-20 00:27

癌症治療突破 國衛院發現癌細胞釋放「琥珀酸」是關鍵

2020-01-20 12:15

影／黃金獵犬學健身 跟著主人狂踩空中腳踏車

2020-01-19 18:02

氣象局：大年初一鋒面接近 各地變天

2020-01-20 12:04

南投女赴武漢返台發燒 縣府追蹤籲加強自主管理

2020-01-20 12:49

影／貓頭鷹秀長腿趴趴走 超輕盈跑姿萌翻網友

2020-01-20 11:14

看好蘇花改通車 花蓮遊樂園、飯店搶推新春活動

2020-01-19 07:44

莎莉賽隆秀腹肌 妮可基嫚愛「經典藍」 SAG典禮登場

2020-01-20 13:05

健康名人堂／失智照顧 穩定情緒是關鍵

2020-01-20 01:29

黑琵疑肉毒桿菌中毒險遭野狗叼走 黃偉哲：全力搶救

2020-01-19 18:03

攻擊人類事件頻傳 坦尚尼亞：遷獅不殺獅

2020-01-19 13:56

寒假出遊別掃興 注意這9家旅行社廢照、1被勒令停業

2020-01-20 11:35

Q到炸！雪肌粹與哆啦A夢合推聯名款　全球限定地點開賣

2020-01-20 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top