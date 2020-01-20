癌症治療突破 國衛院發現癌細胞釋放「琥珀酸」是關鍵

台灣醫療技術進步，但癌症治療仍相當棘手，原因就在於癌細胞具有破壞周圍組織及改變癌細胞生長環境的能力。國家衛生研究院今發表最新研究成果，發現血液中的琥珀酸濃度會影響癌細胞的生長與轉移，認為只要控制琥珀酸就能進一步阻斷癌細胞的發展。

國衛院表示，此項研究成果為全球首度發現，並於今年1月被刊登在國際權威期刊「Molecular Cell」；相關研究成果正在申請美國臨時專利，期許未來可為癌症治療帶來新方向。

國衛院細胞及系統醫學研究所副研究員郭呈欽表示，惡性腫瘤最怕的就是癌細胞生長以及轉移，因此癌細胞的發展機制成為焦點。他與研究團隊把肺癌、乳癌、前列腺癌以及大腸癌的癌細胞在小鼠上進行研究，發現癌細胞會釋放出琥珀酸（succinate），而琥珀酸會影響免疫功能，更進一步助長了腫瘤的生長與轉移。因此，如果能鎖定癌細胞釋放的致癌因子，並阻斷當中的作用機制，對於癌症治療將是一大突破。

郭呈欽與團隊研究進一步分析，將癌細胞與巨噬細胞共同培養之後發現，受琥珀酸誘導極化的巨噬細胞具有助長癌細胞遷移的能力；同時在注射琥珀酸的腫瘤老鼠模型中，亦發現琥珀酸會增加腫瘤圍環境的腫瘤相關巨噬細胞，癌細胞轉移的現象也更為明顯。上述分析結果皆顯示，琥珀酸在癌細胞生長與轉移的腫瘤微環境中扮演重要角色。