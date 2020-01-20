癌症治療突破 國衛院發現癌細胞釋放「琥珀酸」是關鍵
台灣醫療技術進步，但癌症治療仍相當棘手，原因就在於癌細胞具有破壞周圍組織及改變癌細胞生長環境的能力。國家衛生研究院今發表最新研究成果，發現血液中的琥珀酸濃度會影響癌細胞的生長與轉移，認為只要控制琥珀酸就能進一步阻斷癌細胞的發展。
國衛院表示，此項研究成果為全球首度發現，並於今年1月被刊登在國際權威期刊「Molecular Cell」；相關研究成果正在申請美國臨時專利，期許未來可為癌症治療帶來新方向。
國衛院細胞及系統醫學研究所副研究員郭呈欽表示，惡性腫瘤最怕的就是癌細胞生長以及轉移，因此癌細胞的發展機制成為焦點。他與研究團隊把肺癌、乳癌、前列腺癌以及大腸癌的癌細胞在小鼠上進行研究，發現癌細胞會釋放出琥珀酸（succinate），而琥珀酸會影響免疫功能，更進一步助長了腫瘤的生長與轉移。因此，如果能鎖定癌細胞釋放的致癌因子，並阻斷當中的作用機制，對於癌症治療將是一大突破。
郭呈欽與團隊研究進一步分析，將癌細胞與巨噬細胞共同培養之後發現，受琥珀酸誘導極化的巨噬細胞具有助長癌細胞遷移的能力；同時在注射琥珀酸的腫瘤老鼠模型中，亦發現琥珀酸會增加腫瘤圍環境的腫瘤相關巨噬細胞，癌細胞轉移的現象也更為明顯。上述分析結果皆顯示，琥珀酸在癌細胞生長與轉移的腫瘤微環境中扮演重要角色。
另外，團隊也針對非小細胞肺癌患者檢體進行檢測，發現患者血液中琥珀酸濃度比起正常人高出1.8倍（正常：0.3毫莫耳濃度；非小細胞肺癌患者：0.53毫莫耳濃度），表示琥珀酸濃度與非小細胞肺癌的腫瘤發展具有高度正相關。此研究成果，也是全球首度發現血中琥珀酸可作為非小細胞肺癌疾病預防與臨床診斷的生物標記，希望未來供癌症治療在臨床策略與新藥研發帶來新方向。
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