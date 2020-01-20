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淡海輕軌推春節限定一日券 每日還有限量招財錢母

2020-01-20 12:06聯合報 記者張曼蘋／即時報導

農曆春節到，新北捷運公司將於大年初一（25日）至初五（29日）在淡海輕軌V11崁頂站舉辦「靠北車站迎財氣」活動，只要到輕軌紅樹林站購買春節限定版一日券，即可至崁頂站兌換新北市著名的金山財神廟合作製作的招財錢母，每日限量2千份。另外，屆時淡海輕軌將採假日班表運行，於上午9時30分起至下午5時30分人潮尖峰時段加發列車，平均班距為6至9分鐘。

淡海輕軌崁頂站為全台鐵道系統最北車站。新北捷運公司董事長陳建宇表示，鼠年的財運旺位在北方，今年利於靠北迎財神，因此將崁頂站與北方財位結合，推出迎財氣活動，發行限定版一日券，喜氣的大紅色搭配燙金設計，非常有過年的氣氛，同時也與金山財神廟合作製作招財錢母，讓大家今年荷包滿滿發大財。

新北捷運公司表示，崁頂站同時舉辦靠北車站臉書與IG打卡分享抽獎活動，參加抽獎民眾有機會獲得豐富的輕軌周邊商品，首批全台鐵道系統最北車站限定布包與Ｔ恤也將同步於現場販售。

新北捷運公司表示，走春來到淡海輕軌，除了到最北車站迎財氣外，也不要忘了欣賞淡水美麗的櫻花。

由於氣候因素，目前淡金鄧公站（V03）站外的滬尾櫻花大道與天元宮後山的櫻花已逐漸開始綻放，1月25日起到淡海輕軌走春賞櫻花，非常鼓勵民眾購買每張售價只要50元的春節限定版一日券，不僅可以在當日營運時間內，不限次數搭乘輕軌，輕鬆進出沿線各站賞花、品美食外，初一到初五上午10時至下午5時的活動時間內來到V11崁頂站，還可以憑一日券兌換金山財神廟過爐加持的限定錢母及參加抽獎活動，真的非常超值。

初一至初五的活動時間內，崁頂站現場同步進行按讚成為「淡海輕軌 x 新北捷運」臉書粉絲也可獲得限定錢母活動以及臉書、instagram打卡分享的抽獎活動，歡迎民眾前往同樂。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，去年春節期間，大量遊客造訪淡海輕軌，為加強春節期間疏運品質，初一至初五淡海輕軌將採假日班表運行，並於上午9時30分起至下午5時30分人潮尖峰時段加發列車，平均班距為6至9分鐘，遊客可輕鬆搭乘淡海輕軌走春，迎財氣、賞櫻花。

新北捷運公司與新北市著名的金山財神廟合作製做的招財錢母，每日限量發送2千份。圖／...
新北捷運公司與新北市著名的金山財神廟合作製做的招財錢母，每日限量發送2千份。圖／新北捷運公司提供
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淡海輕軌將於大年初一至初五舉辦「靠北車站迎財氣」活動，25日起於輕軌紅樹林站將限...
淡海輕軌將於大年初一至初五舉辦「靠北車站迎財氣」活動，25日起於輕軌紅樹林站將限量發售春節限定版一日券。圖／新北捷運公司提供
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淡海輕軌捷運

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