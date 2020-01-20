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2020直飛新航點懶人包 這兩個航點買氣大爆發

2020-01-20 12:03聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

今年多家航空公司針對熱門旅遊地，新增不少直飛航點。易遊網整理台灣直飛新航點懶人包，以今年目前確定新開的11個航點來說，東南亞就占了7個，且根據易遊網機票銷售數據，2019年東南亞整體成長近40%，顯見東南亞旅遊市場備受期待。

近年東南亞旅遊熱度不斷攀升，宿霧、清邁的成長最為顯著，以民航局的統計資料顯示，2019年宿霧載客人數較2018年成長59%。清邁的成長狀況更是驚人，2019年的載客人數高達227%的成長。今年宿霧及清邁各有兩家航空公司開航，且航班數量不少，表示對這兩個旅遊地的看好與信心。

票價方面，長榮華航直飛宿霧的航班，最低含稅票價約落在7千左右，而星宇航空於4月6日起新增宿霧航點，今天（20日）開賣，最低含稅票價8千初頭。除了華航飛宿霧是每周6班外，長榮、星宇航空都是天天飛行，機位充足。清邁部分，長榮、華航的票價同樣差不多，最低含稅票價約7800元左右，且航班時間十分接近，長榮一樣每日都有飛清邁的航班，華航則是每周4班。

長程航點的部分，僅有長榮新增全台唯一直飛米蘭的航班，單程飛行時數約13小時左右，比起以往轉機最多要花上23個小時來說，省了將近10個小時，來回票價最低含稅2.6萬元起。

想開始規畫今年出國旅遊的民眾，也不妨利用接下來春節假期查看票價，像是長榮、華航趁過年期間，皆推出「春節不打烊」機票促銷活動，長榮促銷時間至1月30日止，出發日期至2月29日止；華航促銷時間則至2月2日止，出發日期依各航線而定，最長可到今年年底。欲知更多機票優惠訊息，歡迎至易遊網查詢

易遊網整理台灣直飛新航點懶人包。圖／易遊網提供
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清邁2019年載客人數高達227%成長。圖／易遊網提供
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看好宿霧旅遊熱潮，華航、星宇航空今年皆新開宿霧直飛航班。圖／易遊網提供
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票價長榮華航東南亞民航局

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