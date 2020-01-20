2020直飛新航點懶人包 這兩個航點買氣大爆發

今年多家航空公司針對熱門旅遊地，新增不少直飛航點。易遊網整理台灣直飛新航點懶人包，以今年目前確定新開的11個航點來說，東南亞就占了7個，且根據易遊網機票銷售數據，2019年東南亞整體成長近40%，顯見東南亞旅遊市場備受期待。

近年東南亞旅遊熱度不斷攀升，宿霧、清邁的成長最為顯著，以民航局的統計資料顯示，2019年宿霧載客人數較2018年成長59%。清邁的成長狀況更是驚人，2019年的載客人數高達227%的成長。今年宿霧及清邁各有兩家航空公司開航，且航班數量不少，表示對這兩個旅遊地的看好與信心。

在票價方面，長榮、華航直飛宿霧的航班，最低含稅票價約落在7千左右，而星宇航空於4月6日起新增宿霧航點，今天（20日）開賣，最低含稅票價8千初頭。除了華航飛宿霧是每周6班外，長榮、星宇航空都是天天飛行，機位充足。清邁部分，長榮、華航的票價同樣差不多，最低含稅票價約7800元左右，且航班時間十分接近，長榮一樣每日都有飛清邁的航班，華航則是每周4班。

長程航點的部分，僅有長榮新增全台唯一直飛米蘭的航班，單程飛行時數約13小時左右，比起以往轉機最多要花上23個小時來說，省了將近10個小時，來回票價最低含稅2.6萬元起。