如圖書館檢索書號 茶改場推台灣茶「茶風味輪」找茶
農委會茶業改良場首度推出清香型條形包種茶、焙香型球形烏龍茶及台灣紅茶三種台灣特色茶風味輪；民眾可以依照自己喜愛的茶色、口感、香氣，如圖書館索書號般檢索，方便消費者、茶農精準「找茶」。
茶改場統計，台灣茶年生產量約1.4萬公噸，茶類產製以部分發酵茶為主，約占全台產量80%，含周邊產業產值高達1500億元。
台灣特色茶風味輪分別就水色、香氣及滋味，建立系統性的描述歸納，也轉化過去專業品評難懂的術語。比如茶葉的專業感官品評中，常使用「菁」味來表達茶葉風味，所謂的「菁」味，就是風味輪中的蔬菜味或青草味。
茶改場製茶技術課助理研究員黃宣翰表示，消費者不見得能夠清楚地描述喜愛的茶，透過這樣風味的檢索，如圖書館找書一般，可以讓茶農與消費者快速達到共識，幫助消費者能夠找到自己理想中的茶，究竟是喜歡花香、還是果香、還是烘焙的味道，都可以透過風味輪找到。未來也會有英文、日文的版本，讓外國人更快理解台灣茶的特色風味。
他舉例，文山包種茶，帶有花香，屬於輕度發酵的茶種；凍頂烏龍茶是有烘焙過的，一般做成球型，這類的茶比較有烤過，有烘焙的味道，口味比較重。另外，日月潭紅茶帶有薄荷與肉桂味道，消費者可以透過特色茶風味輪找到心目中的茶。
茶改場場長蘇宗振表示，今年茶改場推出茶業新的方向與作法，怎麼樣把茶葉與消費者做好雙向溝通，消費者想要找茶，要怎麼查；比如印象中的味道，怎麼把繞口的專業術語，轉化為消費者能夠很容易接受的風味，色香味讓消費者容易接受，把喝到好茶的味道與特色簡單介紹，拉近茶與消費者的距離。
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