連假上路 高公局提醒出門前務必檢查車況

國道行車速度快，一旦發生故障停等，除影響後方車流續進外，恐將引發二次事故。基於保護自己並避免影響他人，尤其是連假壅塞車流道路救援更是不易，因此，交通部高速公路局籲請用路人於上路前，務必做好車輛保養及檢查，確保有足夠的油、水。

高公局說，連假期間高速公路車流量大，發生事故時，警方與事故處理人員較難快速抵達現場，請用路人禮讓救護車、警車、消防車及事故處理車輛，事故愈早排除，交通愈快暢通。依據「道路交通安全規則」第101條第3項規定，在同向2車道以上路段，與消防車、救護車、警備車、工程救險車同車道之前車，應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道之車輛應減速配合避讓。故用路人發現救災車輛或事故處理車輛時，請儘速避讓以免影響救援作業時效，也能提早紓解事故所造成的壅塞。

高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、溫度過高、沒電、爆胎及其他無法啟動等問題，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者將依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人新台幣3,000~6,000元罰鍰，而車輛缺水、缺油等問題，將處新台幣600~1,200元罰鍰。

此外，行車途中如遇爆胎，切勿急踩剎車，應放開油門減緩速度，緊握方向盤、啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至路肩，另車輛故障或遇緊急狀況時，應先啟亮危險警告燈，儘可能將車輛逐漸滑離車道停在外路肩上，並在車輛後方50~100公尺處豎立車輛故障標誌警示後方來車。待援期間，車上所有人員都應下車至車輛下游之護欄外或安全處所（路側如無護欄，則於故障車輛下游適當處）待援，並「面向車道」以隨時警戒後方來車，儘速撥打1968免付費專線電話，向交控中心請求救援服務。