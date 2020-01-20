黑琵悲歌!疑肉毒桿菌毒素7死 創嘉義縣紀錄搶救大作戰

國際保育鳥類黑面琵鷺疑似感染肉毒桿菌毒素，在嘉義縣布袋鎮與台南市交界嘉南大橋八掌溪出海口灘地沙洲，發生群集死亡，18及19日連續2天發現7具鳥屍，5隻中毒急救；保育人員會同鳥會及嘉縣救援協會展開搶救，巡視棲地，未再發現黑琵鳥屍，研判嘉縣並非中毒第一現場，在他處覓食中毒飛抵嘉縣毒發死亡，黑琵7死創嘉縣度冬死亡最多紀錄。

承接嘉縣捕蜂抓蛇業務的嘉義縣救援協會理事長徐紹唐，連續2天出動6名會員搶救黑琵，農業處畜產保育科承辦員會同他們前往八掌溪畔魚塭搜尋，通報地點地處偏僻、魚塭泥濘，每一步行走都倍感艱難，為了解救黑面琵鷺，大家盡力克服困難完成任務。

搶救6隻送特有生物研究保育中心救治，另4隻死亡，其中3隻疑中毒後被野狗咬死，讓人非常不捨，生態保育大家一起來！縣府18日獲報布袋鎮嘉南大橋北方有2隻黑琵倒臥沙灘，經派員送醫急救，診斷為肉毒桿菌毒素中毒，19日又獲報10隻黑琵倒臥沙灘，7隻死亡，另5隻送特生中心急救，家畜疾病防治所同時採樣送驗，結果預計2周內出爐。

黑琵出現軟頸、落翅仔(翅膀下垂)、無法站立、虛弱等症狀，送醫初步診斷為肉毒桿菌毒素中毒，施以抗肉毒桿菌毒素血清注射；嘉義野鳥學會理事長陳建樺說，與台南鳥會聯手區域巡視防範，出動空拍機在黑琵棲息地東石鄉鰲鼓濕地及布袋廢鹽灘地巡視，未再發現鳥屍，他說，12隻黑琵死傷創嘉縣紀錄，當前最重要是找到肉毒桿菌毒素中毒源頭，防止再有黑琵誤食