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趕辦年貨 善用「人體辨識器」掃一遍

2020-01-20 11:36聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

再過幾天就是農曆年，許多人正忙著逛年貨大街趕辦各式各樣的年貨，食藥署提醒，選購年貨時要辨明產品資訊和品質，才能過健康快樂的好年。

購買年貨時，可以先善用「人體食安辨識器」，也就是我們的眼、手、鼻、口，對食品衛生安全先做初步的判斷。

用眼看：在購買密封完整包裝食品時，先確認包裝上是否有明確標示內容物名稱、有效日期、廠商名稱、地址、電話，以及原產地、營養標示等資訊。另外，確認產品是否在標示的有效期限內，並觀察有效日期是否有塗改痕跡。

用手摸：購買前，用手摸一摸包裝是否有異常膨脹、包裝破裂或是滲漏的情形，玻璃製的罐頭食品，通常瓶蓋會有「真空安全鈕」設計，可以先用手試試壓瓶蓋，如果有浮起或是按壓有聲響，表示罐內有空氣進入，已經不是真空狀態，則避免購買。冷凍食品若是摸起來鬆軟或是潮濕有水，可能代表食物已開始解凍，有變質風險。

用鼻聞：除了最基本的用眼睛及手檢視食品外，還可以用鼻子聞，若是食品聞起來有霉味、異味，或是香味過於濃郁，應避免購買。

用口嘗：買回家以後先小口品嘗，確認沒有異狀再食用。

食藥署提醒消費者購買春節食材時，如果是購買散裝食品，掌握先「看」、後「聞」的順序，不要選外表破損、內容物外漏等外觀異常或是具有刺鼻、酸臭、腐敗味等氣味強烈的食品。另外選購年節食品時，可以掌握幾個要領，例如：選擇信譽良好的商店、避免選購來源不明的食品、優先選擇完整包裝及標示資訊的產品、注意販售場所環境清潔衛生，才能歡慶年節「饗健康」。

過年前趕辦年貨，食藥署提醒可善用「人體辨識器」。本報資料照片
過年前趕辦年貨，食藥署提醒可善用「人體辨識器」。本報資料照片
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年貨大街食藥署

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