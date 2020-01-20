親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中共近逼威嚇 彈道飛彈是否為台海防衛的最佳解？

AQ100 以下無害健康？恐開中火擴增煤電的方便之門

2020-01-20 11:27攝影中心 記者黃義書／台北即時報導

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃，上午在立法院舉行記者會，質疑「AQI100」以下，中火備用燃煤機組即可能重新啟動。葉光芃表示，台電所提環評條件忽視短期低濃度空污的健康影響，恐大開中火擴增煤電的方便之門。

葉光芃質疑「AQI100」以下，中火備用燃煤機組即可能重新啟動。記者黃義書／攝影
葉光芃質疑「AQI100」以下，中火備用燃煤機組即可能重新啟動。記者黃義書／攝影
分享

中火空污立法院

延伸閱讀

臭氧空品標準怠惰 環保署應檢討

2019臭氧年報出爐 屏東、高市、南市最糟糕

環團指2019年屏、高、南臭氧最糟 新竹「上...

PM10空汙排行榜 台南市最糟空汙城

環團公布PM10空品 雲林麥寮污染王 台南年...

高雄連3年PM2.5最高 屏東居次

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

好威的Y線！最新北捷官方路網圖出爐 環狀線通車橫跨4大路線

2020-01-20 11:33

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:30

免費機票帶回家！華航送紅包 玩大富翁登錄會員抽哩程

2020-01-20 11:32

氣象局：大年初一鋒面接近 各地變天

2020-01-20 12:04

環狀線傳車廂閘門夾人？侯友宜：會調整秒數

2020-01-20 12:03

2020直飛新航點懶人包 這兩個航點買氣大爆發

2020-01-20 12:03

如圖書館檢索書號 茶改場推台灣茶「茶風味輪」找茶

2020-01-20 11:52

黑琵悲歌!疑肉毒桿菌毒素7死 創嘉義縣紀錄搶救大作戰

2020-01-20 11:44

趕辦年貨 善用「人體辨識器」掃一遍

2020-01-20 11:36

寒假出遊別掃興 注意這9家旅行社廢照、1被勒令停業

2020-01-20 11:35

捐贈早產兒包屁衣 陪伴健康成長

2020-01-20 11:25

華航福袋17分鐘完售 再推大富翁抽哩程、購票抽獎

2020-01-20 11:17

邀日本設計師 民航局要讓四個離島機場被看見

2020-01-20 11:11

春節前後大筆現金提存款求安全 可申請警方免費護鈔

2020-01-20 11:05

酒醉英籍乘客腳踹空服員 長榮將協助向他提告求償

2020-01-20 09:31

彭啟明：今是節氣中的大寒 未來幾天將回溫

2020-01-20 08:03

吳德榮：大年初五恐有強冷空氣南下

2020-01-20 07:44

健康名人堂／失智照顧 穩定情緒是關鍵

2020-01-20 01:29

健康你我他／健康過年 不吃糖果改吃橘

2020-01-20 01:21

年前清完…別再塞了！冰箱七分滿才保鮮

2020-01-20 01:20

冬季補過頭 小心眼睛長痘痘

2020-01-20 01:20

新北環狀線試乘首日 轉乘時間省很大

2020-01-20 00:27

交通事故死亡率 台灣是日本的5倍

2020-01-20 00:27

長者跑步 醫師：須留意頻率控制速度

2020-01-19 23:25

逐夢馬拉松 長輩從健走、深蹲練起

2020-01-19 23:20

境外登革熱 台南再添1例

2020-01-19 23:18

高雄聯醫 將擴建醫療大樓

2020-01-19 23:12

不做會被取代…區域醫院拚「軍備」

2020-01-19 23:10

退役特勤、職棒球星 守護台灣森林全靠這千人「部隊」

2020-01-19 22:27

遠東「舊屋改造特別獎」 池上穀倉藝術館奪首獎

2020-01-19 20:23

13屆聯合作文總決賽頒獎 侯友宜：讓教育文化越來越好

2020-01-19 18:58

春節期間屏東從南到北都有活動 可能塞車地點是這裡

2020-01-19 18:05

20日起回溫 大年初一再變天

2020-01-19 17:26

台鐵上千公里老舊電車線更新 年底全部完成

2020-01-19 16:43

外傷一年死7000人 外傷學會籲政府建立全國外傷資料庫

2020-01-19 16:31

春節連假 首都、大都會、台北客運推北宜花路線優惠

2020-01-19 14:50

過年小確幸！中油宣布 汽柴油明起每公升大降0.7元

2020-01-19 12:37

台南境外登革熱再添一例 春節前往東南亞一定要小心

2020-01-19 12:33

愛肝達人站／定期照超音波 及早發現沒症狀的肝癌

2020-01-19 11:49
看更多

熱門文章

最不會說謊的3大星座 處女會緊張、金牛被看穿

2020-01-19 21:00

春節發薪補假看這裡 業者違規最高罰100萬

2020-01-19 14:48

30歲Angelababy拍封面逆齡變18歲 原來都靠畫雀斑妝

2020-01-19 17:16

年前全漲價！從珍奶到鍋貼 小數點也要賺

2020-01-20 09:00

彭啟明：今是節氣中的大寒 未來幾天將回溫

2020-01-20 08:03

新北環狀線試乘首日 轉乘時間省很大

2020-01-20 00:27

過年小確幸！中油宣布 汽柴油明起每公升大降0.7元

2020-01-19 12:37

吳德榮：大年初五恐有強冷空氣南下

2020-01-20 07:44

遠百信義A13正式開幕 試營運三週創三大百萬紀錄

2020-01-19 12:09

好市多「粉紅色盒子」大熱 網：一出手最少10盒

2020-01-20 10:07

12隻黑面琵鷺倒臥嘉義布袋沙灘 7死5急救中

2020-01-19 19:40

開車族笑了 油價明起調降0.7元

2020-01-19 13:40

退役特勤、職棒球星 守護台灣森林全靠這千人「部隊」

2020-01-19 22:27

春節連假 首都、大都會、台北客運推北宜花路線優惠

2020-01-19 14:50

每日星座運勢／摩羯信心滿愛情大吉 投資的好時機

2020-01-20 00:00

好威的Y線！最新北捷官方路網圖出爐 環狀線通車橫跨4大路線

2020-01-20 11:33

台鐵上千公里老舊電車線更新 年底全部完成

2020-01-19 16:43

20日起回溫 大年初一再變天

2020-01-19 17:26

圍爐夜改吃異國料理 泰國媳婦堅持道地食材

2020-01-19 07:59

唐綺陽星座運勢週報：魔羯有長官運 白羊業績驚人

2020-01-20 07:30

酒醉英籍乘客腳踹空服員 長榮將協助向他提告求償

2020-01-20 09:31

春節期間屏東從南到北都有活動 可能塞車地點是這裡

2020-01-19 18:05

【初老心情】JOYCE／耳順之年，我們決定這樣過

2020-01-20 06:00

巴黎男裝周／LOEWE把大象包變大了！配金屬串鍊超帥氣

2020-01-19 17:34

過年送禮注意！滴雞精很好 但4族群不建議天天喝

2020-01-20 07:15

交通事故死亡率 台灣是日本的5倍

2020-01-20 00:27

【親子互動】王景新／家事母子情

2020-01-20 06:00

影／黃金獵犬學健身 跟著主人狂踩空中腳踏車

2020-01-19 18:02

【新專欄登場‧小兒科醫師診間筆記】陳彥任／醫院裡的春節豪華便當

2020-01-20 06:00

真實版浩克！牧羊犬生下「螢光綠」幼犬 獸醫解真相

2020-01-20 11:21

黑琵疑肉毒桿菌中毒險遭野狗叼走 黃偉哲：全力搶救

2020-01-19 18:03

看好蘇花改通車 花蓮遊樂園、飯店搶推新春活動

2020-01-19 07:44

健康名人堂／失智照顧 穩定情緒是關鍵

2020-01-20 01:29

攻擊人類事件頻傳 坦尚尼亞：遷獅不殺獅

2020-01-19 13:56

人蔘+靈芝+赤松！韓國雪花秀超頂級抗老保養品終於登台

2020-01-19 12:01

外傷一年死7000人 外傷學會籲政府建立全國外傷資料庫

2020-01-19 16:31

台南境外登革熱再添一例 春節前往東南亞一定要小心

2020-01-19 12:33

巴黎時裝周／沉穩溫暖 愛馬仕秋冬展現幾何力量

2020-01-19 17:07

寒假出遊別掃興 注意這9家旅行社廢照、1被勒令停業

2020-01-20 11:35

影／貓頭鷹秀長腿趴趴走 超輕盈跑姿萌翻網友

2020-01-20 11:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top