好威的Y線！最新北捷官方路網圖出爐 環狀線通車橫跨4大路線

千呼萬喚始出來！新北環狀線歷經10年工程，終於在19日上午10點開始試營運，民眾可持電子票證於10點至16點免費搭乘。台北捷運臉書官網也貼出最新的捷運路網圖，環狀線整條跨越4條捷運路線，包括機捷、橘線、綠線、藍線。台北捷運也指出，待正式通車後，機捷站新北產業園區將會推出預辦登機服務，相當方便。

最新捷運路網圖。圖／取自 台北捷運官網 分享 facebook

新北環狀線第一階段完成，19日起開放試乘，民眾可於19日起至通車日間每日10點到16點間，憑電子票證免費搭乘，新北市長侯友宜表示，預計將於本月底正式通車。

台北捷運臉書官網19日貼出最新捷運路網圖，並表示「燒ㄟ！燒ㄟ！環狀線資訊於公司網站已更新，歡迎大家上網查詢，另Android及IOS版台北捷運go app，已配合環狀線開放試乘更新上架，請記得更新版本」，台北捷運也提醒，「環狀線為無人駕駛，警音響起請勿闖入車門，以免夾手喔！」

對於環狀線通車，許多網友都非常興奮，留言「今天一定去」、「好驚喜」、「北捷要向東京地鐵看齊了」、「看見這樣的捷運圖，真的覺得住在台北很幸福」、「好威的Y線啊！跨越四條高運量捷運」、「三環三線終於實現一線」。

另外台北捷運臉書小編也一一幽默回應網友留言，有網友說「剛剛看怎麼頭前庄的站內平面圖跟站名處的車站代碼還沒上工」，小編則回「小編去鞭打工作人員」，相當逗趣。

新北捷運環狀線昨天開放免費試乘，超過五萬五千人次搶搭。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook