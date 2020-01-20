彭啟明：今是節氣中的大寒 未來幾天將回溫

今天是二十四節氣中的大寒，天氣風險公司總經理彭啟明說，統計上小寒到大寒期間是台灣最冷的時候，但台灣今年冬天沒那麼冷。天氣在未來幾天將逐步轉晴，一天比一天回溫。下一波變天可能延後到初二。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」專頁指出，今天冷空氣及東北風將逐步減弱，改為吹東風，一天比一天緩回溫，預計到周四、五，各地中午的高溫有機會到26-28度。除了東北部及東半部迎風面或靠山區偶有很零星的地形雲雨外，多數是晴朗穩定的好天氣。

他說，接下來的改變會在周末，也就是大年初一到初二間，有往後延調整到初二的趨勢。彭啟明指出，有道鋒面系統伴隨中國南方的水氣發展而接近，預期會有明顯的雨勢，全台可能都有機會下雨，持續到初五的天氣都不大理想。彭啟明說，這已經非常像是典型春天降雨的型態，也就是變動度很高的春雨，要有心理準備。

彭啟明表示，這波也伴隨冷空氣，預計可能會降到類似這兩天的溫度，台北市低溫在14度上下，中南部14-16度，濕冷的感受會很明顯。