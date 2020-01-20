吳德榮：大年初五恐有強冷空氣南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今起大陸冷氣團慢慢減弱，明天至除夕台灣都在暖空氣內，大年初二起台灣天氣受東北季風影響，到了大年初五更可能有強的冷空氣南下。

吳德榮說，今日白天大陸冷氣團緩慢減弱，白天氣溫漸回升，早晚仍很冷，北台灣雲量逐漸減少，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率，中南部天氣穩定。他提醒今晚、明晨西半部平地因輻射冷卻很強，最低溫仍將降至10至12度左右，其他地區平地及台北市的最低溫、也大約在12至14度左右。

他指出，最新模式模擬顯示，明白天至周五除夕台灣在暖空氣內，各地大多晴朗穩定，天氣逐日回暖，白天舒適至微熱、早晚涼，中南部晨間易起霧，僅東半部偶有零星短暫降雨的機率。大年初一（25日）仍在暖空氣內，不過水氣增多，外島及西半部易起霧，局部地區短暫降雨的機率提高。

吳德榮表示，年初二至初四（26至28日）「東北季風」影響，冷空氣不強，雲多降雨的地區白天轉涼，早晚低溫變化不大，北台灣最低溫約仍在15、16度左右。

天氣方面，吳德榮說，年初二迎風面有局部短暫雨，年初三中部以北有局部短暫雨的機率，年初四降雨範圍有擴及全台的機率。年初五（29日）強冷空氣南下，天氣明顯轉冷。但由於理論的限制，春節期間的天氣，愈到模式模擬的末期，不確定性愈大，應持續觀察最新資料。

中央氣象局說，今晚至明天清晨輻射冷卻效應影響，各地溫度仍低，西半部及東北部低溫僅12至14度，花東16、17度，尤其中南部局部地區有11度左右低溫出現之機率，感受相當寒冷。

氣象局指出，明天白天雖然冷氣團稍減弱，北台灣及宜花高溫略回升，但仍整天涼冷，高溫僅18至20度，中南部及台東高溫約24至27度，中南部日夜溫差大；水氣方面，迎風面的東半部地區有局部短暫雨，大台北山區雲多偶有零星雨，中南部地區為多雲到晴的天氣，此外3000公尺以上高山路面仍有結霜可能，行經山地請留意路況安全。