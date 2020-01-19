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「國家對不起你們」 森林護管員年後可望收到加薪紅包

2020-01-19 22:41聯合報 記者吳姿賢／即時報導

森林護管員工作風險高、挑戰大，但基本薪資加上危險津貼最多不超過4萬元，農委會主委陳吉仲還曾感嘆「這種薪水是國家對不起你們」。林務局去年底申請護管員薪水調高到4萬元起跳，農委會已核准並轉呈行政院審核，若順利的話，全台將近1千1百名護管員可望在春節後收到「加薪大紅包」。

護管員薪資依約僱人員待遇計算，薪點折合率每點124.7元，報到後以三等220薪點支薪，每月薪資僅2萬7434元。再依年終考核成績調整薪點，最高只能到五等280薪點，也就是基本薪資3萬4916元就「登頂」。

林務局去年向行政院爭取「危險津貼」，可依勤務情況支領山地巡護作業費，每月約3千元至4千元，若遇嚴重森林火災、盜伐埋伏等特殊勤務，最多可增到7千元，但也是「有做才有」，並非固定收入。

為改善護管員待遇，林務局表示，近日研擬調高護管員薪點折合率，希望起薪可達4萬元以上，農委會已審核通過並轉送行政院。

林務局長林華慶指出，森林護管員需要具備非常多元的專業，工作繁瑣而辛苦，常需要離鄉背井，也經常面臨來自天災人禍的危險。

林華慶說，但護管員們都能忠於職守，且藉由親自訪視，他發現護管員們真是「臥虎藏龍」，有特種部隊退役的，還有前職棒選手與各種運動項目的國手等等。這些專長雖然未必能直接運用在森林護管工作上，但對於充滿挑戰與危險的職場環境，絕對有很大助益。

林華慶表示，有幸能有這麼多各方好手加入森林保護團隊，也會好好照顧珍惜這些瑰寶。所以過去3年來，透過各種方式讓社會大眾認識森林護管員與他們的專業，也在去年成功爭取到相當於危險加給的作業費調增。

林華慶說，但是2萬7千元到3萬5千元的基本薪資，相對於工作的專業性與危險性，實在太低，讓人不捨，因此目前林務局在農委會的支持下，已向行政院爭取調高薪資待遇，應該不久後就能有好消息。

森林護管員面臨山上艱困環境，經常要走峭壁，沒有強大體力跟意志力很難克服。圖／汪竣...
森林護管員面臨山上艱困環境，經常要走峭壁，沒有強大體力跟意志力很難克服。圖／汪竣泰提供
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薪資行政院農委會

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