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高雄聯醫 將擴建醫療大樓

2020-01-19 23:12聯合報 記者蔡容喬／高雄報導

高雄市立聯合醫院成立逾40年，因應當地人口成長，醫療需求增，已向市府爭取到後方2...
高雄市立聯合醫院成立逾40年，因應當地人口成長，醫療需求增，已向市府爭取到後方2千多坪土地，作為未來院區擴建基地。 記者蔡容喬／攝影
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緊鄰高雄市美術館的市立聯合醫院，因應該區人口快速成長，醫療需求提升，向市府爭取醫院後方約2千多坪的停車場空地多時，希望做為未來擴建院區基地。日前副市長葉匡時召集捷運局、衛生局及財政局開會後，終於拍板定案，土地由捷運局移撥衛生局，目前正辦用地變更作業，未來將由聯合醫院規畫擴建新醫療大樓。

聯合醫院表示，未來將朝新建「社區健康醫療大樓」為藍圖，引進現代資訊化設備及全方位醫療服務，採取綠能及高科技智慧建築設計，成為美術館區域的新健康園區。

高雄市衛生局局長林立人說，美術館區近幾年已成高雄市新興精華住宅區，聯合醫院是這一帶唯一的區域級教學醫院，肩負北高雄醫療網服務及急救責任醫院，服務量逐年提升；但院區容積率已達上限，發展空間受限，取得擴建基地後，未來能在醫療資源分布、長照需求上，做出更妥善的檢討與規畫。

近幾年，高雄市立醫院都陸續展開擴建，包括委由高醫經營的小港醫院斥資16億元，興建急重症醫療大樓，去年11月動土；大同醫院將在今年3月中醫院搬遷後，展開醫院空間改造，補足一般病房、加護病房及產房、新生兒房等病房空間；長庚體系經營的鳳山醫院急重症大樓工程也還在進行中。

市立醫院最常被詬病的就是「病床數不夠」，遇上急重症病患，往往得再轉往醫學中心。近年來台灣進入高齡化社會，長期照護模式改變，加上急重症醫療集中到醫學中心，各市立醫院肩負民眾健康照顧任務，面臨轉型挑戰，除充實床數和硬體設備，也著手發展磁振造影、正質子等高端診斷，要讓病患從醫學中心「分流」到區域醫院來。

衛生局高雄市美術館長照

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