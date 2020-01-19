退役特勤、職棒球星 守護台灣森林全靠這千人「部隊」

全台有六成面積被森林覆蓋，靠林務局一千多名森林護管員巡守。山上日子艱困，攀崖涉水都是尋常事，進深山出任務一趟就是5、6天，平常還要救林火和抓山老鼠，考驗體力、耐力和意志力。其實護管員「臥虎藏龍」，有前職棒球星及體育國手，不少人還是國軍特勤部隊退役，用特殊專長和體育優勢守護台灣美麗山林。

●體育競技「三冠王」廖恩暉 還當過特戰中心教官

東勢處梨山站護管員、泰雅族人廖恩暉是橫跨三種體育領域的「三冠王」，拿過台灣區運動會柔道冠軍、台灣青年杯角力錦標賽冠軍、散打搏擊錦標賽重量級拳王，還是陸軍特戰訓練中心教官退役，外界笑稱這種資歷是山老鼠比較怕他。

不過廖恩暉說，護管員通常兩、三人一組，且不像警察有執法公權力，因此身上只能攜帶砍草的鐮刀，但山老鼠一次可能出動十多人，還會攜槍帶棍，護管員不能對山老鼠「硬碰硬」，通常是埋伏追查行蹤，再請警察協助。

過去的體育及部隊訓練仍大大提升作為護管員的技能，廖恩暉說，在部隊接觸過叢林戰，還要學垂繩降落等野外求生技巧，再加上運動員特有的敏感神經，森林一有風吹草動就能馬上掌握。

●因經濟中斷體育路⋯ 當護管員「像回到部落」

為何沒繼續走體育這條路？廖恩暉淡淡的說，當初在體院半工半讀到大三，最後支撐不住生活費跟學費只好休學。他進過部隊，也當過有錢人保鏢，最後到森林當護管員，「像回到小時候長大的部落，是自己的地方，不覺得辛苦」。

後悔放棄體育嗎？廖恩暉說，「現在想想有一點」，但還是要面對經濟問題。這三年來他無償教部落孩子學柔道，帶出20多個冠軍，把自己的體育長才傳下去。

●兄弟象明星捕手汪竣泰 變身「狂野巡山員」

東勢處麗陽站護管員汪竣泰十二年前效力兄弟象隊，曾是中華職棒最年輕的明星捕手，後來中斷職棒生涯，中間待過工程業、製茶業，現在當護管員更得心應手。鄒族的他在山上長大，登高山、涉深水都是小菜一碟，網路暱稱還是「狂野巡山員」，難掩他守護山林的決心跟熱情。

汪竣泰說，最危險是颱風前從山上撤退，「硬著頭皮穿過暴漲溪水」，或是繩索不夠長還是要想辦法爬過峭壁，「在安全前提下使命必達」。他說，有時半夜埋伏抓山老鼠，「山上什麼天氣都有」，下大雨或零下氣溫，醒來睡袋還會結出一層霜。

●教部落國小棒球 「孩子願意學我就願意教」

雖已不打棒球，汪竣泰仍定期到山區國小指導棒球隊，開車單程就要一個多小時，但他不嫌累，「只要孩子願意學，我就願意教」。

●憲兵特等射手 磨出毅力守護林鐵

林務局林鐵處員工雖非護管員，也要面對山上艱難環境。奮起湖監工區工程士賴宏宇曾是憲兵特勤部隊跟特等射手，三百公尺遠的準心「比螞蟻還小」，但靠著呼吸與動作訓練，他三次可打中兩次以上。

賴宏宇當初在澎湖服役，但他想回到屏東家鄉，陸續換過幾次工作才到林鐵處。他說林鐵腹地小，大型機具進不去，抽換枕木或巡路全靠人力，加上山上險惡天氣，而且要在山上直侵五天才能回家一次，若沒有部隊訓練出的強大抗壓力很難撐下來，但在山上工作「只要有熱誠的心都不辛苦」。