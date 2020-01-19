我交通事故死亡率是日本五倍 國家外傷資料庫能救命

台灣一年約廿五萬人因外傷住院，導致近四萬人中重度殘障、七千人死亡，其中交通事故死亡率是日本的五倍。四萬人當中超過一半是五十歲以下勞工，又以十八到廿歲青年為最多，直接經濟損失預估超過一千億元。

台灣外傷醫學會呼籲，台灣應儘速效法美、日、韓，成立全國外傷登錄資料中心，整合與每個外傷案例有關之交通、急救、醫療、家庭處遇、工作損失等相關紀錄，才能從根本預防事故發生，避免更多年輕生命枉死。

桃園醫院胸腔外科主治醫師謝義山表示，據統計，台灣一年大約有將近四萬人因外傷導致中重度殘障，其中有八成為單純骨折，兩成為多重創傷，除了骨折之外，還有需要神經外科、胸腔外科等多科的加護和搶救，這當中只有一半能活下來。

謝義山指出，相較於大眾運輸發達的都會區，許多公共交通運輸系統較不便的縣市，某些路段或地區的外傷人數會特別多，遠高於都會區高。沒有全國外傷登錄資料中心，現在這些潛在危險和相關傷亡，只能靠消防救護單位或醫院各自登錄，資料不連貫，也很難將回饋給交通等相關單位進行改善。

台灣外傷醫學會理事長簡立建表示，外傷醫學會和部分醫療院所已有自願登錄之資料，包括事故發生地點、送醫時間、醫院處置及結果、出院後的工作能力損失等。然而，唯有以政府力量推動全國性的登錄，才有完整的資料，可以探討全國各地之事故預防、交通改善，也能可以知道哪些處置方法最有效、各院救治成效如何。