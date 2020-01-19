遠東「舊屋改造特別獎」 池上穀倉藝術館奪首獎

遠東集團徐元智紀念基金會今天舉行「遠東建築獎舊屋改造特別獎」頒獎典禮，元智大學藝設系主任、大直設計團隊陳冠華的「池上穀倉藝術館」獲首獎與獎金50萬元。遠東集團董事長徐旭表示，建築師以有限預算，透過設計賦予老建築新生命，構築出台灣最美的城鄉風貌。

「遠東建築獎」自1999年創立以來，投入經費逾6千萬元，培育不少傑出建築師。今年是第3度舉辦「舊屋改造特別獎」，藉由老舊建築的新生，倡導本土環境的永續發展。本次評審團召集人、教育部次長范巽綠表示，舊屋改造不只是懷舊或保存技術，而是過去與現在對話的契機，也可帶動改善社區或環境。

今年舊屋改造特別獎由徐旭東、新北市副市長陳純敬與建築師姚仁喜頒發獎項。首獎得主陳冠華把池上農民梁正賢的60年老穀倉改建為「池上穀倉藝術館」，獲首獎與獎金50萬元。

陳冠華表示，穀倉原是非常舊的建築，但改建成藝術館的過程，又想保有池上在地精神，因此改造期間，他與當地居民進行訪談、調查，後來在形式上遵循池上農舍的基礎原型，以斜瓦屋頂、低矮的簷口為主意象，結構上也保留穀倉原有木桁架；但主要入口則改為北向玻璃長廊，藉此中介空間把封閉的穀倉轉換為開放的藝術空間。

佳作獎為建築師沈庭增的實踐大學B棟建築改造案。該建物原為1975年完工，年歲已久，且原設計阻斷人與周邊原野的連結；在沈庭增改造下，該建物擴寬一樓的建築邊界，在外部置入混凝土平台，學生活動得以延伸展開至建築外的大樹、草原，替大學注入新的生活場景。