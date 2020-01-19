明天起回溫 大年初一再變天

明天起冷氣團逐漸減弱，北部、中部清晨仍低溫。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

持續受冷氣團影響，今天北部雲量偏多，上午飄起毛毛細雨，北部高溫在20度以下，仍是濕冷的壞天氣。中南部天氣則晴時多雲，白天高溫達23至26度，不過入夜後氣溫仍偏低。