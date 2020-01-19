親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

10年安卓鐵粉試玩iPhone 列6大原因絕不跳槽

外傷一年死7000人 外傷學會籲政府建立全國外傷資料庫

2020-01-19 16:31聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

台灣外傷醫學會今舉辦20周年茶會暨「一個更安全的台灣-宣導動畫片首映」，立委邱泰...
台灣外傷醫學會今舉辦20周年茶會暨「一個更安全的台灣-宣導動畫片首映」，立委邱泰源、林靜儀等人出席。該動畫約兩分半，介紹台灣外傷照護現狀、困境與展望，提醒民眾平時注意多安全，並關心此議題。記者簡浩正／攝影
分享
台灣機車族、開車者眾，因而產生的交通事故也多。據台灣外傷醫學會統計，平均一年有四萬人因外傷導致中重度殘障，更有7000人因此死亡，但目前各醫院並未都有相關登錄系統，讓傷亡統計、原因分析與後續醫療判斷等無法落實。

台灣外傷醫學會理事長簡立建表示，目前雖已建立「台灣外傷資料庫」，但僅仰賴外傷醫學會自發無償性的管理，除經費受限外、資料統計也無法全面完善，呼籲政府應比照美歐日韓等國家，建立國家級的「台灣外傷預防研究中心」，且專款專用並建立全國外傷登錄資料庫，讓全國各級醫院之外傷資料登錄，以便相關資料與原因分析，並降低民眾外傷可能。

台灣外傷醫學會今適逢成立20周年，舉辦20周年茶會暨「一個更安全的台灣-宣導動畫片首映」，立委邱泰源、林靜儀等人出席。該動畫約兩分半，介紹台灣外傷照護現狀、困境與展望，提醒民眾平時注意多安全，並關心此議題。

桃園醫院胸腔外科主治醫師謝義山表示，據統計，台灣一年大約有25萬人因挫傷、跌倒、工地墜落、車禍等大大小小外傷住院，近四萬人因外傷而致中重度殘障狀態中，其中有八成送至骨科治療、兩成為多重創傷經外科加護病房救治，裡頭有7000人因此死亡。

謝義山說，而據臨床統計，外傷死亡者中逾五成為50歲以下年輕人，尤以18至20歲為高峰，分析可能原因為此年齡層多為剛考到駕照的大學生，騎車技術還不甚熟練有關，不只家庭破碎外，也造成潛在的經濟損失。

他也提到像桃園醫院來說，可能因交通運輸系統相對不便、道路不平、鄰近如觀音、平鎮等工業區人口多等因素，急重症外傷病人比例遠比台北都會區高，但院內卻並不一定有完善的外傷急救設備，此也會增加當下救治時的困難。

對此，簡立建表示，外傷如此可怕，故前期預防非常重要。因都會區的交通運輸系統發達，車禍等外傷救治相對於其他地區完善，他認為政府應建立國家級的外傷資料庫，並專款給予全台各地區大型醫院外傷急救的器械、藥物與醫療服務（如緊急注射骨針、預填式強心劑、加溫加壓輸血器等‭)‬，並接收嚴重轉診傷患之後送醫院。並希望國健署應比照癌症、肥胖等慢性疾患，每年編列適當的外傷預防預算，來進行如老人幼童之跌倒、車禍事故預防等外傷預防工作，降低外傷可能並兼顧醫療品質。

簡立建認為，政府應建立國家級的外傷資料庫，並專款給予全台各地區大型醫院外傷急救的...
簡立建認為，政府應建立國家級的外傷資料庫，並專款給予全台各地區大型醫院外傷急救的器械、藥物與醫療服務。記者簡浩正／攝影
分享
台灣外傷醫學會理事長簡立建呼籲，政府應比照美歐日韓等國家，建立國家級的「台灣外傷...
台灣外傷醫學會理事長簡立建呼籲，政府應比照美歐日韓等國家，建立國家級的「台灣外傷預防研究中心」，並建立資料庫，以便各醫院相關資料與原因分析，降低民眾外傷可能。記者簡浩正／攝影
分享

車禍事故

延伸閱讀

林靜儀叛國說、查水表 前外交官：這根本就是朕...

聯合報黑白集／蔡英文洗白吳斯懷

林靜儀「叛國說」 馬英九：國家統一是政策選項...

蔡再滅火「叛國說」 韓籲蔡講清楚勿糊弄

影／綠高層狂罵韓國瑜失格 幫林靜儀「叛國說」...

林靜儀沒避風頭？ 臉書痛批地方抹黑同婚

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

台鐵上千公里老舊電車線更新 年底全部完成

2020-01-19 16:43

春節連假 首都、大都會、台北客運推北宜花路線優惠

2020-01-19 14:50

過年小確幸！中油宣布 汽柴油明起每公升大降0.7元

2020-01-19 12:37

台南境外登革熱再添一例 春節前往東南亞一定要小心

2020-01-19 12:33

愛肝達人站／定期照超音波 及早發現沒症狀的肝癌

2020-01-19 11:49

健康相談室／吃素不見得能降低大腸癌風險

2020-01-19 11:48

保健看過來／冬天濕冷 過敏兒狂哈啾

2020-01-19 11:47

好好吃／自製義大利麵 不吃入過量卡路里

2020-01-19 11:44

網傳貼暖包睡覺燙到起水泡？ 實測結果醫生解釋

2020-01-19 11:41

2019地球年度體檢報告 賈新興：地球體溫創140年第二高

2020-01-19 10:52

平溪天燈節2月1、8日登場 台鐵時刻調整重點懶人包

2020-01-19 10:12

新手媽媽餵母乳比率低 營養師籲可搭補充品助發乳

2020-01-19 10:07

不到一成列車長願拿防身噴霧 台鐵一度傳停辦

2020-01-19 09:52

春節天氣看這！ 除夕好熱 初一恐變天

2020-01-19 09:09

圍爐夜改吃異國料理 泰國媳婦堅持道地食材

2020-01-19 07:59

春節連假暢遊台東 買一日券台灣好行、公車無限搭

2020-01-19 07:51

今晚明晨低溫下探10度！ 吳德榮：周二至除夕晴朗穩定

2020-01-19 07:33

每年種每年賠！吳念真暖心幫老農賣「醜柳丁」1日完售

2020-01-19 01:42

國旅補助月底斷炊 觀光業憂倒閉潮

2020-01-19 00:37

2個月來第2起...太魯閣號撞電車線懸臂 玻璃裂

2020-01-19 00:32

通報不明肺炎 皆須驗新型冠狀病毒

2020-01-19 00:16

年前清完後就別再塞了 冰箱七分滿才保鮮

2020-01-18 22:03

流感肺炎形影不離 年節防重症

2020-01-18 21:54

帶狀疱疹集中在60到69歲 年輕患者占二成

2020-01-18 21:54

別以為皮蛇好了沒事 研究：增骨鬆、骨折機率

2020-01-18 21:53

皮蛇抗病毒藥物放寬給付！發病3到5天服用 縮短病程

2020-01-18 21:53

帶狀疱疹盛行季節在秋天 冬天反而是人數低點

2020-01-18 21:53

看過來！治療帶狀疱疹 台灣四大醫療院所

2020-01-18 21:53

被皮蛇纏身的關鍵！ 醫：取決於免疫力

2020-01-18 21:52

冷氣團減弱 白天氣溫稍回升北部轉乾涼

2020-01-18 20:39

新北環狀線過關 新莊到新店免轉車

2020-01-18 18:05

同事尾牙抽中3萬被拗請客 他點270元麥當勞被嫌太貴

2020-01-18 15:44

確保血液品質安全 血液基金會：武漢回台暫緩捐血28天

2020-01-18 15:35

國道清水服務區搭手扶梯至3樓 就像在日本用餐

2020-01-18 14:57

春節出遊 台東農業處籲民眾勿接觸台灣獼猴

2020-01-18 14:33

陪伴燒燙傷患者重返陽光 點讚、分享做公益

2020-01-18 13:53

大陸新型冠狀病毒疫情發燒 南投醫院防疫演練做準備

2020-01-18 13:32

擋武漢肺炎 疾管署：嚴防來台就醫者

2020-01-18 13:28

冬遊補助到月底 觀光局長：擴大區域聯盟拚觀光

2020-01-18 13:28
看更多

熱門文章

春節天氣看這！ 除夕好熱 初一恐變天

2020-01-19 09:09

殺破狼周運勢／2星座春節偏財運佳 巨蟹領多年終獎金

2020-01-19 00:00

新北環狀線過關 新莊到新店免轉車

2020-01-18 18:05

今晚明晨低溫下探10度！ 吳德榮：周二至除夕晴朗穩定

2020-01-19 07:33

國旅補助月底斷炊 觀光業憂倒閉潮

2020-01-19 00:37

冷氣團減弱 白天氣溫稍回升北部轉乾涼

2020-01-18 20:39

每日星座運勢／天秤運勢不錯的一天 財富積極開發

2020-01-19 00:00

過年小確幸！中油宣布 汽柴油明起每公升大降0.7元

2020-01-19 12:37

春節發薪補假看這裡 業者違規最高罰100萬

2020-01-19 14:48

健康相談室／吃素不見得能降低大腸癌風險

2020-01-19 11:48

新北捷運環狀線19日起免費試乘 同步公告票價

2020-01-18 16:04

被皮蛇纏身的關鍵！ 醫：取決於免疫力

2020-01-18 21:52

每年種每年賠！吳念真暖心幫老農賣「醜柳丁」1日完售

2020-01-19 01:42

別以為皮蛇好了沒事 研究：增骨鬆、骨折機率

2020-01-18 21:53

年前清完後就別再塞了 冰箱七分滿才保鮮

2020-01-18 22:03

巴黎男裝周／「南朋友」南柱赫翩然優雅 現身DIOR大秀

2020-01-18 20:19

帶狀疱疹集中在60到69歲 年輕患者占二成

2020-01-18 21:54

圍爐夜改吃異國料理 泰國媳婦堅持道地食材

2020-01-19 07:59

遠百信義A13正式開幕 試營運三週創三大百萬紀錄

2020-01-19 12:09

【心情點滴】黃珠玉／永不嫌遲

2020-01-19 06:00

巴黎男裝周／彭于晏駕馭高難度造型 和世勛BERLUTI比帥

2020-01-18 20:09

【賞文迴響】劉小草／照護背後

2020-01-19 06:00

灣仔碼頭水餃回歸！睽違5年再登台 1月開賣嘗鮮價199元

2020-01-19 11:21

流感肺炎形影不離 年節防重症

2020-01-18 21:54

通報不明肺炎 皆須驗新型冠狀病毒

2020-01-19 00:16

開車族笑了 油價明起調降0.7元

2020-01-19 13:40

春節連假 首都、大都會、台北客運推北宜花路線優惠

2020-01-19 14:50

【生活點滴】粼粼珍妮／與陽光邂逅

2020-01-19 06:00

網傳貼暖包睡覺燙到起水泡？ 實測結果醫生解釋

2020-01-19 11:41

看過來！治療帶狀疱疹 台灣四大醫療院所

2020-01-18 21:53

網購退貨加收整新費 糾紛不少

2020-01-18 23:23

皮蛇抗病毒藥物放寬給付！發病3到5天服用 縮短病程

2020-01-18 21:53

逛街同時遛小孩 網美系「建築樂園」進駐華泰名品城

2020-01-18 20:14

飛釜山600元！釜山航空新年大促銷1月20日開賣

2020-01-19 11:03

春節連假暢遊台東 買一日券台灣好行、公車無限搭

2020-01-19 07:51

50周年 日系男裝品牌DURBAN聯名浮世繪 王陽明帥氣撐場

2020-01-18 21:29

不只有兩種肩背帶！Loewe人氣包變迷你 連楊丞琳都好愛

2020-01-19 10:43

看好蘇花改通車 花蓮遊樂園、飯店搶推新春活動

2020-01-19 07:44

不到一成列車長願拿防身噴霧 台鐵一度傳停辦

2020-01-19 09:52

攻擊人類事件頻傳 坦尚尼亞：遷獅不殺獅

2020-01-19 13:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top