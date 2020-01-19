外傷一年死7000人 外傷學會籲政府建立全國外傷資料庫

台灣外傷醫學會今舉辦20周年茶會暨「一個更安全的台灣-宣導動畫片首映」，立委邱泰源、林靜儀等人出席。該動畫約兩分半，介紹台灣外傷照護現狀、困境與展望，提醒民眾平時注意多安全，並關心此議題。記者簡浩正／攝影 分享 facebook 台灣機車族、開車者眾，因而產生的交通事故也多。據台灣外傷醫學會統計，平均一年有四萬人因外傷導致中重度殘障，更有7000人因此死亡，但目前各醫院並未都有相關登錄系統，讓傷亡統計、原因分析與後續醫療判斷等無法落實。

台灣外傷醫學會理事長簡立建表示，目前雖已建立「台灣外傷資料庫」，但僅仰賴外傷醫學會自發無償性的管理，除經費受限外、資料統計也無法全面完善，呼籲政府應比照美歐日韓等國家，建立國家級的「台灣外傷預防研究中心」，且專款專用並建立全國外傷登錄資料庫，讓全國各級醫院之外傷資料登錄，以便相關資料與原因分析，並降低民眾外傷可能。

台灣外傷醫學會今適逢成立20周年，舉辦20周年茶會暨「一個更安全的台灣-宣導動畫片首映」，立委邱泰源、林靜儀等人出席。該動畫約兩分半，介紹台灣外傷照護現狀、困境與展望，提醒民眾平時注意多安全，並關心此議題。

桃園醫院胸腔外科主治醫師謝義山表示，據統計，台灣一年大約有25萬人因挫傷、跌倒、工地墜落、車禍等大大小小外傷住院，近四萬人因外傷而致中重度殘障狀態中，其中有八成送至骨科治療、兩成為多重創傷經外科加護病房救治，裡頭有7000人因此死亡。

謝義山說，而據臨床統計，外傷死亡者中逾五成為50歲以下年輕人，尤以18至20歲為高峰，分析可能原因為此年齡層多為剛考到駕照的大學生，騎車技術還不甚熟練有關，不只家庭破碎外，也造成潛在的經濟損失。

他也提到像桃園醫院來說，可能因交通運輸系統相對不便、道路不平、鄰近如觀音、平鎮等工業區人口多等因素，急重症外傷病人比例遠比台北都會區高，但院內卻並不一定有完善的外傷急救設備，此也會增加當下救治時的困難。