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春節連假 首都、大都會、台北客運推北宜花路線優惠

2020-01-19 14:50聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

因應春節連續假期大台北與宜蘭間返鄉、出遊人車潮，首都客運北宜、北花國道路線，還有大都會客運與台北客運的新店宜蘭線9028路各區間全票，都將從1月22日到29日推出76折到85折不等的優惠票價

配合交通部春節連假疏運政策加上今年多了小年夜彈性放假，1月22日凌晨零時至29日午夜24時，首都客運北宜國道路線，市府轉運站往返宜蘭、羅東的全票價格，從131元降為110元；市府轉運站往返四城，從原價118元降為100元；市府轉運站往返礁溪從原價96元降為80元。

首都客運北花國道路線板橋往返花蓮，全票原價352元降為295元；南港往返花蓮從320元降為270元；大都會客運暨台北客運9028路各區間全票票價則可享約83折到76折優惠。

首都客運表示，為加快疏運往返北宜兩地旅客，「1572羅東－宜蘭－礁溪－台北」的全程車路線將在連假期間（23日到29日）暫停行駛，改大量增開「台北－羅東」、「台北－宜蘭」、「台北－礁溪」直達車取代，往返合計約800到900班次，尖峰班距2到5分鐘不等，民眾12分鐘內就能搭上車。

為方便民眾前往宜蘭景點，首都客運也增闢「市府轉運站－羅東轉運站－傳藝中心」國道客運臨時路線，從25日大年初一到29日大年初五，每天早上9點於市府轉運站發車，可一車直達傳藝中心，再搭配宜蘭地區假日景點接駁公車，就能玩遍宜蘭各景點；民眾可依行程規畫前往礁溪、宜蘭、羅東等轉運站再搭乘國道客運返回台北。

因應春節連續假期大台北與宜蘭間返鄉、出遊人車潮，大都會客運與台北客運的新店宜蘭線...
因應春節連續假期大台北與宜蘭間返鄉、出遊人車潮，大都會客運與台北客運的新店宜蘭線9028路各區間全票祭出優惠票價。圖／大都會客運提供
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因應春節連續假期大台北與宜蘭間返鄉、出遊人車潮，大都會客運與台北客運的新店宜蘭線...
因應春節連續假期大台北與宜蘭間返鄉、出遊人車潮，大都會客運與台北客運的新店宜蘭線9028路各區間全票祭出優惠票價。圖／大都會客運提供
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因應春節連續假期大台北與宜蘭間返鄉、出遊人車潮，首都客運北宜、北花國道路線祭出優...
因應春節連續假期大台北與宜蘭間返鄉、出遊人車潮，首都客運北宜、北花國道路線祭出優惠票價。圖／首都客運提供
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因應春節連續假期大台北與宜蘭間返鄉、出遊人車潮，首都客運北宜、北花國道路線祭出優...
因應春節連續假期大台北與宜蘭間返鄉、出遊人車潮，首都客運北宜、北花國道路線祭出優惠票價。圖／首都客運提供
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國道客運羅東票價

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