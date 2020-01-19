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社福團體意外促成奶奶級閨蜜 相揪吃寒士尾牙

2020-01-19 14:56中央社 台北19日電

高齡70歲的鄭奶奶和老母親相依為命，靠替人打掃賺取生活費，生活相當清楚，近年在華山基金會介紹下，認識同公寓其他獨居長輩，4名老奶奶從此結為「閨蜜」，再也不孤單。

創世、人安、華山基金會策略聯盟今天在全台舉辦「寒士吃飽30」活動，今年已邁入第30屆，在全台15處席開4070桌，在總統府前凱達格蘭大道登場的台北場則是席開2200桌，邀請近3萬名寒士享宴。

寒士尾牙發起人、創世基金會創辦人曹慶致詞時說，今天雖然下著雨，但相信台下用餐的朋友們的心都是溫暖的，希望這小小的一餐能溫暖大家的心。

副總統陳建仁表示，歲末寒冬之際，可以吃到熱呼呼的飯想必讓用餐的朋友們倍感溫馨，曹慶自30年前晚上舉辦第一次寒士尾牙，沿街發便當請街友們吃，30年過後這份愛的種子已經長成愛與關懷的大樹，他也感謝現場參與協助的3000多名志工，「台灣有你們真好。」

陳建仁說，蔡總統上任後，致力建立健全的社會安全網，透過社會救助照顧弱勢團體，但光有政府努力去做還不夠，需要民間團體一起努力，他更大讚寒士尾牙是台灣的創舉，也是亞洲典範，盼台灣的社福成果能作為亞洲地區燈塔，照耀台灣和亞洲地區。

家住台北市的鄭秀貞今年70歲，平時靠著替人打掃賺取生活費，和高齡近90歲的老母親相依為命，整天在工作與家庭間奔波，生活過得相當清苦，她受訪時苦笑說：「以前的生活真的就是死氣沉沉。」

直到多年前，華山基金會在鄰里長介紹下認識鄭奶奶，不僅陪伴兩老外出參加活動、吃好料，還會送來奶粉和營養補充品，更因此認識同一棟樓的其他2名獨居長輩。

鄭秀貞說，以前大家雖然都會在電梯間碰見，但只是點點頭、打招呼，後來因為經常一起參加華山的活動，漸漸成了「閨蜜團」，天天到彼此家中串門子、吃飯，至今已連續多年相揪參加寒士尾牙，生活也不再孤單乏味。

尾牙獨居

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