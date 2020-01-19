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台南境外登革熱再添一例 春節前往東南亞一定要小心

2020-01-19 12:33聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

台南市再添一例境外移入的登革熱病例，患者前往柬埔寨旅遊感染，台南市衛生局提醒春節假期即將來到，許多人會返鄉探親、或者是前往東南亞旅遊，不要以為目前是冬天就不會感染，要加強防疫。

登革熱防治中心陳怡主任表示，今年第2例境外移入病例是居住鹽水區岸內里民眾，30多歲男性，赴柬埔寨旅遊；1月15日開始有發燒及肌肉痠等症狀，1月17日返國，因發燒經機場檢疫站採檢，登革熱NS1快篩為陰性後返家休息。

登革熱防治中心在當日接獲該病例入境發燒症狀通報時，即進行住家孳生源清除及衛教，請民眾勿趴趴走，於1月18日檢驗結果PCR陽性確診（PCR陽性、IgM陰性、IgG陰性），病毒型別為第二型，目前同住家人無相關疑似症狀。

患者主要活動範圍為住家附近，今天已針對居住地戶內外環境化學防治及加強孳清，防治中心將持續針對同住家人進行健康關懷。防治中心籲請鹽水區岸內里民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，另請周圍醫療院所提高警覺並加強通報。

衛生局表示，春節假期即將到來，民眾規劃至東南亞及南亞國家旅遊或探親，請出國前做好居家環境積水容器清除及倒置，出國活動時做好防蚊自主管理，身體裸露部位塗抹政府核可的防蚊藥品，長時間在戶外活動時，建議穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬。

返國後14日內，應密切留意自身健康情況。如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，讓衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。相關資訊請參閱臺南市政府衛生局全球資訊網https://goo.gl/p1Qiqc或1922防疫專線。

台南市今年境外移入登革熱病例再添一例，突圍防疫人員在進行病媒蚊孳清。圖/衛生局提...
台南市今年境外移入登革熱病例再添一例，突圍防疫人員在進行病媒蚊孳清。圖/衛生局提供
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台南市今年境外移入登革熱病例再添一例，突圍防疫人員在進行病媒蚊孳清。圖/衛生局提...
台南市今年境外移入登革熱病例再添一例，突圍防疫人員在進行病媒蚊孳清。圖/衛生局提供
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衛生局發燒登革熱

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