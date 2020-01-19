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新手媽媽餵母乳比率低 營養師籲可搭補充品助發乳

2020-01-19 10:07聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

母乳對寶寶好處多多，迎接新生兒喜悅，新手媽媽多半會親餵母乳，但餵的時間長短則不一定。一份國內調查發現，僅三成新手媽媽親自哺乳不到1個月，能持續滿一年只二成；同時，部分新手媽媽會擔心自身奶量不足外，有七成媽媽有營養攝取不足情形。

營養師說，新手媽媽應飲食均衡和水分充足，泌乳才會充足，若擔心乳腺分泌不足，可透過葫蘆巴、卵磷脂等補充品來補充營養，幫助發乳。

該研究由新光醫院婦產科主治醫師蕭國明，去年11月針對家中至少有一兒童的媽媽所做「媽咪哺乳習慣與營養攝取調查」，針對哺乳情況、習慣與營養攝取等方面進行探討，共回收821份問卷。結果發現，媽媽哺乳情況有M型化跡象，最近一胎純母奶哺乳一個月以下者，占28.5％；而滿一年以上同時以副食品輔助者，也只占20.4％。與世界衛生組織建議，新生兒哺乳期最好超過六個月以上有落差。

蕭國明說，調查也顯示，新手媽媽逾七成蔬果及奶類等營養攝取不足；此外，有64%的媽媽認為，育嬰過程中睡眠不足及壓力等因素，會導致泌乳不足。

營養師李尉禎表示，哺乳期間的奶量是否充足，跟新手媽媽是否攝取足夠的豆、蛋、魚、肉類與乳製品類有相關，建議哺乳期間建議一定要均衡飲食，特別是蛋白質、乳製品不可缺少。

李尉禎表示，而國健署對媽媽哺乳期的每日營養建議，六大飲食中蔬菜應攝取三至五份、水果二至四份、全榖雜糧類2.5至4.5碗、豆魚蛋肉四至7.5份、乳製品1.5杯、油脂與堅果類三至六茶匙，以及一份堅果種子。

李尉禎說，媽媽每日也至少應攝取2000西西至3000西西的水分，並搭配適度運動，才有足夠的水分幫助泌乳；必要時也可搭配如葫蘆巴、卵磷脂、魚油等營養品作補充來協助發奶，但仍建議先向醫師、營養師諮詢後再使用。

一份國內調查發現，僅三成新手媽媽親自哺乳不到1個月，能持續滿一年只二成。本報資料...
一份國內調查發現，僅三成新手媽媽親自哺乳不到1個月，能持續滿一年只二成。本報資料照片
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