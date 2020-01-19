不到一成列車長願拿防身噴霧 台鐵一度傳停辦

鐵路警察李承翰殉職後，台鐵去年10月21日起試辦列車長配戴水柱型防身噴劑（防身噴霧），無強制性。經統計，去年11月和12月領用人次不到一成，台鐵一度傳出想停辦。不過台鐵局說，目前傾向先向台灣鐵路企業工徵詢意見後再做決定，工會表示，還在了解中。

去年7月3日，李承翰因處理自強號補票糾紛，遭刺不治，引發社會議論，加上後續多起逃票乘客咬傷、用安全帽攻擊列車長事件，列車長安全問題再度被重視。

台鐵說，在發生旅客攻擊鐵路警察案後，擇定台北、基隆車班組試辦乘務人員隨身攜帶水柱型防身噴劑，約180名列車長先行試辦，占台鐵908名列車長約20%。

台鐵局當初曾說若成效良好，將於去年底決定是否擴及全台車班。台鐵局表示，因補票糾紛產生暴力攻擊屬偶發性事件，遇危安事件亦以優先通報鐵路警察專業處置為原則，且試辦期間未強制規範攜帶水柱型防身噴器，11、12月試辦期間計15人次領用。對此，內部人員坦言「比例很少」，甚至傳出有停辦的打算。

不過，台鐵局表示，尚未有定論，停辦只是思考的一個方向，現正研議依乘務人員個人意願配帶水柱型防身噴器，並徵詢鐵路工會意見後，再決定後續辦理方式。

一名列車長接受本報採訪時表示，多數列車長不願意配戴除了執法疑慮外，另一原因是「根本沒辦法預防」。他說，要避免遇刺或是乘客攻擊，唯一防止辦法是設置安檢。