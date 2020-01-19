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春節天氣看這！ 除夕好熱 初一恐變天

2020-01-19 09:09聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

中央氣象局說，隨著大陸冷氣團減弱，白天溫度逐漸回升，但今晚入夜到明天清晨、明晚入夜到後天清晨，受到輻射冷卻影響，低溫下探11度。除夕可能再迎新的冷空氣，屆時北部和東半部水氣會增加。

氣象預報員王品翔說，今、明兩天大陸冷氣團減弱，不過受到輻射冷卻效應影響，今晨氣溫仍偏低，自動測站最低溫出現在嘉義10.8度，人工測站最低溫則是出現在永康11.9度。

王品翔說，今天開始回溫，白天高溫較昨天上升二度左右，北部18到19度，中南部25到26度，花東20到23度。明天白天回溫更明顯，北部21度，中南部27度，花東23度。降雨方面，今天北部和東半部水氣仍比較多，留意局部短暫雨。

冷氣團減弱，氣溫開始回升，王品翔說，輻射冷卻效應影響，今晚入夜到明天清晨、明晚入夜到後天清晨，西半部將出現13到15度低溫，中南部局部地區如竹苗近山區，低溫甚至下探11度。北部則是13到14度，花東14到16度。明天水氣會變少，但北台灣和東半部仍有飄雨，雲量偏多。

王品翔說，周二開始到周五除夕天氣都算穩定，北台灣高溫可以出現25度以上，中南部30度，有些許回到夏天的感覺，各地皆有機會看到陽光露臉。僅東半部沿海因為吹偏東風，留意局部零星降雨。

周六初一是否有新的東北季風甚至大陸冷氣團，王品翔說，還要再觀察，確定的是北部和東半部開始變天，水氣逐漸增加，留意局部短暫雨，其他地區則為多雲天氣型態。

王品翔說，未來四天中南部跟金馬要留意局部霧，影響能見度。

中央氣象局說，今晚到明晨受到輻射冷卻影響，仍有11度低溫的可能。本報資料照片
中央氣象局說，今晚到明晨受到輻射冷卻影響，仍有11度低溫的可能。本報資料照片
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冷氣團低溫輻射

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