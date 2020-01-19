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每年種每年賠！吳念真暖心幫老農賣「醜柳丁」1日完售

2020-01-19 01:42聯合報 記者陳睿中／即時報導

網路不只是無遠弗屆的世界，更有著許多溫暖的故事。導演吳念真日前在個人臉書發文，表示員山望龍埤有些老農種柳丁，但因運輸不易、產量不大，因此每年種每年賠，希望可以幫助老農。結果在發文之後引起熱烈迴響，短短一天就讓柳丁銷售完畢，老農們的官網也特地公告「感謝吳念真導演、感謝大家，柳丁已經訂購一空！」

吳念真發文中指出，三、四年前，朋友阿源帶著妻兒去宜蘭員山當農夫，前一陣子他跟吳念真說，員山望龍埤有些老農種柳丁，但因為偏僻，運輸不易，加上產量不大，無法大量供應，所以也進不了賣場。所以每年種每年賠，連工錢都賺不回來。

有一天，阿源帶了三顆現摘的柳丁請吳念真吃，然後問吳念真，有沒有辦法替他們想想辦法，做網購。吳念真也表示，自己根本不懂網購怎麼做，但如果他可以找人設計一個網頁的話，或許可以幫他在臉書上做連結

結果阿源把網頁傳來後，吳念真形容「真的有夠寒酸的內容」。網站上，簡單寫著「皮厚／面醜／12度正甜／水分足」等特色，並以約140的文字，粗略介紹自家柳丁，同時搭配阿和叔、舅公ㄟ、阿興叔等3位老農的照片。儘管完全沒有過多華麗的裝飾，但也顯示出老農們的純樸風格。

但是吳念真認為，他這麼熱心又認真，自己當然要實現當初的承諾，所以幫他連結。吳念真也表示，柳丁真的很好吃，水分多、果肉的顏色鮮豔，酸度也剛好。離春節沒幾天了，希望能幫到一點忙，能給那群老農一點驚喜。

在發文後，網友們紛紛分享，並且留言支持。網友們表示「下周回宜蘭娘家，直接殺去買」、「已訂2箱，謝先生現在正從台北環河北路親送到三芝」、「訂購了」。集結眾人之力，短短一天的時間，就成功讓產品銷售一空。官網也特地公告「感謝吳念真導演、感謝大家，柳丁已經訂購一空！接下來的柑橘類採收我們會另行通知，勞力！」。而網友也認為「謝謝大家對農民的關懷」、「雖然沒買到，不過這個結果也挺開心的！」

老農們架設的販售網站，寫著自家柳丁「皮厚／面醜／12度正甜／水分足」。圖／擷取自...
老農們架設的販售網站，寫著自家柳丁「皮厚／面醜／12度正甜／水分足」。圖／擷取自網路菜鳥農夫賣柳丁官網
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吳念真為幫助員山柳丁老農，特地發文協助銷售。圖／擷取自吳念真臉書
吳念真為幫助員山柳丁老農，特地發文協助銷售。圖／擷取自吳念真臉書
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