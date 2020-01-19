2個月來第2起...太魯閣號撞電車線懸臂 玻璃裂

台鐵太魯閣號昨行駛至苗栗竹南附近時，玻璃車窗遭下垂的電車線懸臂擊中，集電弓受損，電務處到現場搶修。圖／台鐵提供 分享 facebook

班次變多 維修巡檢跟不上

台鐵一列太魯閣號昨天行駛至苗栗竹南附近時，玻璃車窗遭下垂的電車線懸臂擊中，車頭和第五車玻璃破裂，造成六列車延誤、影響千餘人，幸好無人傷亡。這已是兩個月來第二起電車線設備意外，台鐵員工直言台鐵班次愈來愈密、第一線維修人力不足、有斷層，「意外只會一再發生」。

昨天上午八時，台鐵北上二七八次太魯閣號行駛至苗栗竹南車站附近時，突然發生兩聲碰撞巨響，駕駛艙玻璃和第五車五十號位置玻璃破裂。台鐵表示，當時司機員看到前方電車線三角架垂落，緊急降弓並煞車，但車頭玻璃遭擊中裂成蜘蛛網狀。

去年十一月八日深夜，台鐵一列太魯閣號行經花蓮和平站時，集電弓斷落纏繞電車線，砸破駕駛艙玻璃、側邊也因被電車線擊中，遭高壓電燒焦破洞，經查是「區分絕緣器」鬆脫下垂所致。

當時受害的司機員、全國火車駕駛產業工會秘書長吳長智說，意外至今經過遭砸的地點還是會怕，「只能自己保險保高點」。他直言，台鐵車輛愈來愈多、密度愈來愈高，但電務第一線人力和技術早已出現斷層，要第一線養護人員逐一檢修設備相當困難，雖然台鐵每天都有巡檢保養，但細微瑕疵肉眼看不到，加上夜間封鎖時間不夠，意外只會一再發生。

對於昨天意外原因，台鐵表示，初步判斷是在更換電車線懸臂時，一個插銷沒有扳轉到正確定位，列車經過震動後脫落垂落。台鐵局昨已要求電務處各段，周二前擬定更細緻完整的SOP。