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國旅補助月底斷炊 觀光業憂倒閉潮

2020-01-19 00:37聯合報 記者董俞佳／台北報導

國民旅遊補助確定在月底落幕，不再延續，觀光業者擔心過完年後就馬上有一波裁員、倒閉...
國民旅遊補助確定在月底落幕，不再延續，觀光業者擔心過完年後就馬上有一波裁員、倒閉潮。 圖／聯合報系資料照片
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陸客禁令未取消，國民旅遊補助又確定在月底落幕，不再延續，旅遊業者憂心又要回到苦哈哈的日子。觀光局昨表示今年要擴大區域聯盟，加碼二億元境外行銷、提振觀光。但業者抱怨，這些措施目前都不具體，若不再提供補助，過完年後就馬上有一波裁員、倒閉潮，呼籲政府策略要接地氣。

交通部長林佳龍選前曾表示，旅遊補助是否持續，要看陸客來不來。不過，暖冬遊補助確定於一月底截止，觀光局長周永暉也證實，不會再延續，他說，今年要有些變化，雖不延長補助，但會視淡季或業者需求協助。

周永暉說，今年增加二億元海外行銷，其中一億元放在重點十國，包含印尼、印度、越、泰、馬、星、日、韓、澳洲；另開拓新興市場包括俄羅斯、中東以及美、加，今年已增加英國駐點，也於加拿大設服務處。

周永暉說，目前中彰投、桃竹苗、花東、高雄台南屏東澎湖都已串起縣市聯盟，觀光局也會邀旅行業、旅館業者一起加入，縣市政府可共同申請觀光行銷、計畫經費。

旅館業公會全聯會理事長張榮南表示，補助雖非長久之計，但補助將結束，交通部、觀光局至今仍提不出讓業界有感的方法，如沒補助，過完年後可能旅館業就有倒閉潮，希望政府與業者討論需求。

至於擴大地方聯盟，提升國內旅遊風氣與景點，張榮南說，應共同思考長遠的觀光推展，不是各個聯盟或地方各自為政。旅行社一定要有利潤才會推遊程，現在不是沒遊程，而是賠本生意沒人做。

旅行公會全聯會國旅委員會召集人林義順表示，選後的觀光氣氛感覺更慘澹了，政府推動的南向政策，雖大力補助，但未見明顯效益，且業界不看好兩岸觀光，目前有接陸客團的旅行社想要趕快收起來，或準備裁員。

周永暉陸客旅行社林佳龍

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