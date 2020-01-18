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每天做現代人常見的惡習 害他的精子沒一條是活的

年前清完後就別再塞了 冰箱七分滿才保鮮

2020-01-18 22:03聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

農曆春節即將來臨，婆婆媽媽忙著打掃環境，廚房更是春節打掃的一級戰區。許多家庭常趁年節把冰箱清空，但沒過多久又因為剩菜剩飯把冰箱塞滿，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈說，冰箱不是萬能的，把冰箱塞滿，內部無法循環，反而增加食物腐敗的機會。

譚敦慈說，別以為冰箱是「萬能的」，曾有婆婆媽媽告訴她，冰箱可以殺菌，食物放進去就不會壞，她強調「這是絕對錯誤的觀念」，冰箱最多放到七分滿，才能維持循環。

她分享，自己家的冰箱則是七分空，把保存食物的責任交給生鮮超市，買多少吃多少，不小心買多了，也盡可能把多的食物放在冰箱的明顯處，防堵自己忘記，以致生鮮食品變成腐敗食品。

譚敦慈說，有些民眾會認為包裝食品冰在冰箱裡冰很久，即使過期一點點也沒關係，她說，人眼畢竟不是顯微鏡，滋生的微生物或是黴菌等，可能已經導致食品發霉變質，即使煮熟再吃也可能殺不死這些細菌，最好的方法仍是吃多少買多少，盡可能降低冰箱的庫存。

食藥署提醒，調理食品應謹守五要原則「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」，就不用太擔心吃自己料理的食物會有中毒的風險。

料理前後一定要洗淨雙手，生熟食刀具、砧板應分開，不要混用，以避免交叉污染；如生魚片、生蠔等海產最好煮熟再吃，以免引發腸炎弧菌或諾羅病毒食物中毒。

冰箱最好維持七分滿，塞太滿恐讓冷藏、冷凍品質下降。圖／聯合報系資料照
冰箱最好維持七分滿，塞太滿恐讓冷藏、冷凍品質下降。圖／聯合報系資料照
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譚敦慈中毒春節諾羅病毒

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