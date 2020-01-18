年前清完後就別再塞了 冰箱七分滿才保鮮

農曆春節即將來臨，婆婆媽媽忙著打掃環境，廚房更是春節打掃的一級戰區。許多家庭常趁年節把冰箱清空，但沒過多久又因為剩菜剩飯把冰箱塞滿，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈說，冰箱不是萬能的，把冰箱塞滿，內部無法循環，反而增加食物腐敗的機會。

譚敦慈說，別以為冰箱是「萬能的」，曾有婆婆媽媽告訴她，冰箱可以殺菌，食物放進去就不會壞，她強調「這是絕對錯誤的觀念」，冰箱最多放到七分滿，才能維持循環。

她分享，自己家的冰箱則是七分空，把保存食物的責任交給生鮮超市，買多少吃多少，不小心買多了，也盡可能把多的食物放在冰箱的明顯處，防堵自己忘記，以致生鮮食品變成腐敗食品。

譚敦慈說，有些民眾會認為包裝食品冰在冰箱裡冰很久，即使過期一點點也沒關係，她說，人眼畢竟不是顯微鏡，滋生的微生物或是黴菌等，可能已經導致食品發霉變質，即使煮熟再吃也可能殺不死這些細菌，最好的方法仍是吃多少買多少，盡可能降低冰箱的庫存。

食藥署提醒，調理食品應謹守五要原則「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」，就不用太擔心吃自己料理的食物會有中毒的風險。