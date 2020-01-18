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流感肺炎形影不離 年節防重症

2020-01-18 21:54聯合報 記者蔡怡真／台北即時報導

再一週就要過年了，依照以往的經驗，預估流感疫情會在農曆年節進入高峰期。實際上，國內流感疫情去年12月中旬就進入流行期，且單月流感併發重症人數，創下五年來同期的新高。由於鄰近日韓及美加也都處於流行期，加上肺炎死亡人數近年不斷增加，還未施打疫苗的民眾建議依醫囑接種，有類流感症狀提早治療，減少重症發生。

流感疫苗擴大開放施打對象後，台北馬偕兒童醫院兒童感染科主任紀鑫特別提醒，家有6個月以下嬰幼兒的父母及孕婦要接種疫苗。日前紀鑫才接獲一個家族9人感染A型H1N1流感群聚感染個案，其中一名未滿週歲的嬰幼兒還因此住院。

紀鑫說，這個家族是三個家庭住在一起，剛開始是阿嬤感染上A流，之後傳給未滿一歲的小孫子，但群聚感染的家族裡，還有其他感染源，是一名從幼稚園帶回流感的小小孩傳回家中，造成一人感染流感病毒傳給2至4人。因此，建議家中的照顧者要打流感疫苗，保護還不能打疫苗的嬰幼兒。

孕婦也是很容易被忽略的族群，有研究指出，懷孕時因為體內荷爾蒙變化及懷孕時的營養、情緒與壓力等因素，影響心肺功能，導致免疫力下降，使得孕婦感染流感後，成為易引發重症的高風險族群，也增加流產、早產及死產機率，尤其在懷孕後期以及產後2週內最危險。

民眾也不用擔心孕婦接種疫苗風險，疾病管制署曾針對2009至2010年，接種流感疫苗的14,474名孕婦進行調查，發現接種流感疫苗的自然流產率為2.3%，相較於一般的流產率12.8%低很多，且未增加胎兒風險。

目前台灣流行的流感病毒株以A型H1N1為主，與疫苗病毒株相符，不過，這與國外流行的A型H3N2，及B型維多利亞株不同，必須要密切觀察，防止重症出現。流感併發症每年約14%的人會因肺炎或流感住院，在重症個案中，死亡率約兩成。

尤其肺炎一年約有100多萬人就醫，總醫療費用約133億元，平均一人約13萬醫療費用，進一步分析，有67%的費用支付在65歲以上的肺炎病人，佔所有肺炎人口的25%。

隨著人口老化，肺炎死亡人數不斷上升，從105年開始，肺炎就列為國人十大死因第三名，107年死亡人數與106年相比，還多了7.5%，增加的幅度比第一名的惡性腫瘤及第二名的心臟病來得多。

中山醫學大學附設醫院家庭暨社區醫學部主任顏啟華指出，肺炎仍以肺炎鏈球菌感染為主，且又有高抗藥性問題，治療上較棘手，老病人經常反覆感染，從小病拖成大病，嚴重者還得住進加護病房，耗費的醫療成本相當驚人。

顏啟華指出，預防流感或肺炎最好的方法就是依醫囑打疫苗，但依疾病管制署的統計，今年新增13萬名75歲長輩，他們都可以依醫囑施打肺炎鏈球菌公費疫苗，但直至去年下旬，接種率仍偏低，還未接種的長輩，最好趁過年前快去施打，打完疫苗後要一段時間才有抗體，才能降低春節感染風險。

而流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗同時施打，已有研究證實，能有效降低因流感或肺炎住院率，還能減少44%侵襲性肺炎的住院率。即使只接種肺炎鏈球菌疫苗，對整體降低肺炎感染也有幫助。

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流感疫苗肺炎孕婦

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