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每天做現代人常見的惡習 害他的精子沒一條是活的

帶狀疱疹集中在60到69歲 年輕患者占二成

2020-01-18 21:54聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

健保大數據顯示，近三年帶狀疱疹就醫人數逐年成長，門診患者以60歲到69歲最多，因...
健保大數據顯示，近三年帶狀疱疹就醫人數逐年成長，門診患者以60歲到69歲最多，因帶狀疱疹而住院者，則集中在80歲以上，整體就醫人數來看，女性多於男性。示意圖／Ingimage
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早年鄉野傳說，俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，若纏繞身體一圈，表示距離死亡近了。這樣的說法其實沒有根據，但也凸顯帶狀疱疹的嚴重性、以及民眾對它的恐懼。帶狀疱疹到底怎麼發生的？該怎麼預防？本周元氣周報「聰明就醫X健保大數據」系列，將帶你認識帶狀疱疹，做好防範措施、做對醫療選擇。

健保大數據顯示，近三年帶狀疱疹就醫人數逐年成長，民國105年就醫總人數為24萬2657人、106年25萬4793人、107年26萬8903人。門診患者以60歲到69歲最多，因帶狀疱疹而住院者，則集中在80歲以上，整體就醫人數來看，女性多於男性。

帶狀疱疹一直被認為是長輩常見疾病，但從健保大數據中發現，105年39歲以下就醫人數5萬2605人，占總就醫人數21.6%、106年為5萬2613人，占總就醫人數20.6%、107年5萬3328人，占總就醫人數19.8%，比率雖每年略為遞減，但平均皆占總就醫人數的二成，顯示年輕人對帶狀疱疹也不能輕忽。

統計顯示，105年到107年帶狀疱疹患者平均就診約3.21到3.31次，患者大部分在皮膚科就醫，人數接近16萬人，其次是家醫科，人數逾5萬，神經科及內科相加也超過4萬多人，其次是免疫風濕科、血液腫瘤科、眼科、小兒科等，另有近8千人選擇中醫就診。

衛福部健保署長李伯璋年輕時就曾得過帶狀疱疹，他回憶當時30多歲，在桃園醫院如火如荼地學習腎臟移植，每天除了上刀還是上刀，忙得天昏地暗。但因同袍個個都是超人，比自己忙的大有人在，大家都不喊累。

「我也沒有感覺自己特別累。」李伯璋說，只是某天覺得頭很痛，摸一摸頭以為是長痘痘，頭皮屑也掉得很多，不以為意，當成小事一件，直到痛到受不了請同學看，才知道得了帶狀疱疹。

李伯璋確診後馬上停下手術，接受抗病毒藥物治療，連續治療好幾天，帶狀疱疹的症狀才被壓下來，漸漸痊癒。他也因此切身感受皮蛇上身之後，帶狀疱疹帶來的疼痛，真是「椎心的痛楚」。

接任健保署長後，李伯璋最常接到的反映便是，得了帶狀疱疹，用藥竟無法獲得健保給付。檢視當時給付條件，若病灶並非發生在頭頸部、生殖器周圍等部位，也非免疫功能不全、癌症、器官移植患者，必須自費使用抗病毒藥物。

考量不少年輕人感染帶狀疱疹，希望用藥縮短病程、減輕疼痛，卻必須自費。經過健保共擬會討論決定，自107年12月起，帶狀疱疹患者使用抗病毒用藥「acyclovir」400毫克，不限定病灶部位，全面給付，當時估計約50萬人受惠。

健保署統計，107年1到10月，給付acyclovir口服藥品人數3萬8600多人，108年同期已提升至18萬1200多人，人數提升近5倍。李伯璋說，帶狀疱疹最擔心的是出現神經痛的合併症，及早用藥也能有助避免神經痛等問題。

皮蛇好發於季節轉換時節，此時人體免疫力本來就會下降，一般流感可以透過戴口罩做基本的預防，但是帶狀疱疹病毒長期潛伏體內，待免疫力低落時，伺機復發。建議60歲以上民眾，在秋冬季節交替時，一定要注意身體健康，不要太勞累、定時運動、注意營養，增強免疫力，避免皮蛇纏身。

若不幸碰上帶狀疱疹上門，要提高警覺，當皮膚出現紅疹以及神經痛，就得懷疑是帶狀疱疹，應盡速就醫，避免皮膚潰爛以及神經疼痛更加劇烈。

帶狀疱疹與水痘都是Varicella-Zoster Virus感染，小時候感染水痘，即使已痊癒，病毒潛伏體內神經，只要免疫力下降，病毒隨時都可能被活化，沿著神經生長，在皮膚上出現水痘疹，即為帶狀疱疹。

患者在出現紅疹前五天到病灶結痂前，都具傳染力，因此尚未長過水痘的孩子，此時盡可能不要接觸患者。若已經長過水痘，則不會因此被傳染。

健保患者皮膚科

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