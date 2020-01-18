看過來！治療帶狀疱疹 台灣四大醫療院所

根據健保署資料統計，不論是神經系統帶狀疱疹、眼部帶狀疱疹、其他帶狀疱疹，門診量第一名都是林口長庚醫院，一年內的門診帶狀疱疹病人總數高達4214人，看診人次高達1萬7千675次。示意圖／Ingimage 分享 facebook

根據健保署資料統計，不論是神經系統帶狀疱疹、眼部帶狀疱疹、其他帶狀疱疹，門診量第一名都是林口長庚醫院，一年內的門診帶狀疱疹病人總數高達4214人，看診人次高達1萬7千675次。林口長庚醫院皮膚科助理教授級主治醫師許仲瑤分析，帶狀疱疹門診人數多，可能有三個原因。

首先，林口長庚醫院科別多，長期在此就醫的癌症病人及自體免疫病人都很多，這些人都是免疫能力較差，特別容易得到帶狀疱疹的族群。再者，早期帶狀疱疹的出疹症狀不明顯，常被誤解為不明原因的疼痛，林口長庚各科醫師對於疑似個案相當警覺，皮膚科常接到他科轉診來的疑似個案，可以盡快確診、治療。

另外，林口長庚為醫學中心，接收從外院轉診而來的多重慢性病、多重用藥的複雜病人也不少，這些病人若發生帶狀疱疹，治療上需要通盤考量病人各系統的功能、用藥交互作用，也會被轉診到長庚。

要不要打疫苗？許仲瑤說，這是許多病人在帶狀疱疹痊癒後關心的問題。不過其實得過帶狀疹，身體的免疫力可以持續大約三到五年，暫時不需要打疫苗，建議病人三、五年之後再打疫苗即可。帶狀疱疹的發生，代表免疫力下降。許仲瑤觀察，很多病人都是因為家人發生變故，生活壓力驟增導致睡眠不足，而忽然發病。

健保署統計國內帶狀疱疹門診與住診使用情形，107年資料顯示，中國附醫為中台灣之冠、全國第二。中國醫藥大學附設醫院皮膚科主任吳伯元表示，帶狀疱疹的治療有一定標準作業程序，各層級醫療院所大同小異。

不過部分罹病患者的免疫功能不全，例如器官移植的患者、長期使用類固醇、免疫調節劑的患者等，可能因免疫力相對低下使得併發症的發生風險較高，像是病毒侵犯內在神經而釀成腦炎、腦膜炎等，必要時需給予針劑治療。因此，一般建議這類型的患者可到較高層級醫院接受治療。

吳伯元表示，帶狀疹可能長在鼻節神經，由於鼻節神經與眼內神經相通，因此嚴重時可能侵犯靈魂之窗、造成失明；帶狀疹也可能長在耳朵附近，使病人發生臉部麻痺問題。

這類情況的治療需要非常謹慎，因此中醫附醫會跨科合作，像是疱疹長在眼睛附近的患者，會請眼科醫師協助；疱疹長在耳周的患者，請耳鼻喉科醫師協助，共同評估合適的給藥模式，以降低嚴重後遺症發生的風險。

吳伯元表示，帶狀疱疹患者經治療後，仍可能發生疱疹後神經痛，這個階段可就病人意願選擇較信任的醫師、較近的基層診所或請中醫評估調整體質。

依照健保資料庫顯示，區域醫院排名第一為北市聯合醫院。台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳表示，帶狀疱疹的治療主要有三個目標，抑制病毒、緩解疼痛以及避免傷口感染。

潘企岳表示，帶狀疱疹就診患者不少，且沒有季節性的分別，以中興院區為例，一天大約都有三至四位病人求診，甚至一個接一個。但是帶狀疱疹的治療相對單純，以開立抗病毒藥物為主要治療手段。由於現在健保開放給付條件，只要病患的水泡繼續增加，表示病毒還在增生，便會給予抗病毒藥物。

疼痛緩解主要依據病患的疼痛程度給藥，輕微時主要使用一般的消炎止痛或退燒止痛藥，若是發生神經痛或是中度疼痛，則使用Neurontin、Pregabalin等緩解神經痛藥物。嚴重疼痛的病人，則會視情況給予嗎啡類藥物。針對神經痛，潘企岳也會建議病患服用維生素B12，有助神經修復、緩解疼痛。

至於皮膚水泡，潘企岳表示，通常病人痛到不太會去碰觸水泡，因此不容易破。但為了使水泡較快收乾癒合，若病人不排斥擦起來糊糊的感覺，有時也會開立外用痱子膏。水泡要是不小心破掉，則會開立外用抗生素，避免造成續發性感染。

台北市收治帶狀疱疹第一名為黃禎憲皮膚科診所。一家皮膚科診所收治帶狀疱疹病患，竟然能夠高出許多區域醫院，甚至醫學中心，每年皮蛇患者超過千人。台北市黃禎憲皮膚科診所主治醫師黃千耀表示，抗病毒藥物費用昂貴，但診所治療原則為「該用就用」，成本自行吸收，病友之間口耳相傳，才會吸引這麼多病人就醫。

黃千耀指出，治療皮蛇的關鍵在於發疹子後的72小時內，必須使用抗病毒藥物，一來迅速改善皮疹癢痛症狀，二來能夠大幅降低日後惱人棘手的神經痛機率。

黃千耀說，皮蛇病程可分為前期、皮疹期、疱疹後神經痛三大階段。前期症狀不明顯，並未起疹子，但病人自覺胸部、腰部痠麻痛癢，以為長了骨刺、椎間盤突出或閃到腰，因此至骨科、復健科就醫，甚至接受推拿針灸，壓根沒聯想到這就是皮蛇。黃千耀表示，門診觀察，確實許多皮蛇患者在確診之前，找過兩三個科別。

為了找出病因，有些骨科醫師安排了核磁共振，當然找不出病因，直到皮膚長出一條一條的紅疹、水泡，出現典型皮蛇症狀，才趕緊至皮膚科就診。

黃千耀表示，皮蛇前期，經驗再豐富的皮膚科醫師也很難斬釘截鐵說「這就是帶狀泡疹」。因此骨科、復健科醫師安排昂貴檢查，確實有其必要性，不能說是醫療浪費，因為心肌梗塞的臨床表現也可能是胸部痠麻。