別以為皮蛇好了沒事 研究：增骨鬆、骨折機率

台灣50歲以上的人口，將近95%都曾罹患過水痘，一生中有1／3的機會病毒會被活化，而且研究已證實帶狀疱疹會增加1.2倍的骨鬆及骨折機率 ，也會增加中風機率，對長輩造成極大的威脅。因此，專家建議，五十歲以上民眾依醫囑接種帶狀疱疹疫苗，對健康有多重保護力。

成大醫院家庭醫學部主任吳至行指出，目前醫界認為罹患帶狀疱疹代表免疫系統開始虛弱，是身體的警訊。台灣學者曾研究健保大數據，在2000年至2012年間分析帶狀疱疹與未罹患者發生骨鬆及骨折的風險比例，平均追蹤了6年，發現帶狀疱疹患者發生的風險是沒有罹病者的1.2倍。

實際上，帶狀疱疹的發生，通常都是年幼時感染水痘帶狀疱疹病毒，人體感染水痘痊癒後，該病毒並未消失而藏在背根神經節，等到免疫力下降時，仍有10%到20%會被活化，像是老化、壓力、感染、罹患癌症時就很容易被誘發。尤其老化，會使得T淋巴細胞的數量、活化及增生能力都下降，而這也是帶狀疱疹發病的重要機轉，因此長輩就成了高風險者 。

由於水痘與帶狀疱疹都是同一種病毒，而為了避免幼兒因水痘產生的嚴重併發症，國內早在民國93年開始推動滿一歲嬰幼兒接種一劑公費水痘疫苗，也建議滿四到六歲自費接種第二劑；13歲(含)以上未曾接種疫苗且未得過水痘者，也可自費接種兩劑，兩劑間隔四至八周。

若小朋友打過水痘疫苗，未來是否會降低罹患帶狀疱疹的機會，台安醫院皮膚科主任曾德朋說，打完水痘疫苗身上就具保護力，未來感染的機會就降低許多。但應該還有不少二、三十歲年輕人沒打過水痘疫苗，加上50歲以上長輩高達95%都曾罹患過水痘，因此，這些族群終生仍承擔著水痘帶狀疱疹病毒再活化的風險。

另外，研究顯示，大於45歲的族群，帶狀疱疹患者也比沒有罹病者增加31%中風機會。其中病灶部位在眼睛周圍的人，發生機會達4.28倍最驚人。無獨有偶，也有研究發現缺血性中風及出血性中風，在帶狀疱疹感染後一到三個月發生的風險，高於發病一年以上的患者，吳至行醫師說，這顯示急性期感染，病毒兇猛又危險。

另外，也有報告指出，帶狀疱疹患者失智風險會增加11%，不過，若患者接受抗病毒藥物治療，則會減少45%的發生機率。罹患帶狀疱疹的長輩不只要擔心中風、失智的風險，擺在眼前最痛苦的則是帶狀疱疹後神經痛帶來的折磨，且隨著年紀增加、發生率愈高，60歲以上有50%的機會，75歲以上發生率則高達75%。

曾德朋醫師就接獲一名70歲的男患者，自訴得過皮蛇，10年來腰際間不定時抽痛，吃止痛藥、喝降火氣草藥、連民間的斬蛇都試了，都沒有效果，進出醫院多次，治療上非常棘手，曾德朋醫師說，最後只能多管齊下協助病人改善疼痛狀況。

● 帶狀疱疹疫苗小檔案

長過皮蛇 也建議積極預防

帶狀疱疹疫苗是一種活性減毒疫苗，可提高水痘帶狀疱疹病毒特異性免疫力，預防成人之帶狀疱疹及其併發症。建議施打的對象，為50歲（含）以上未曾接種過帶狀疱疹疫苗者，不論之前是否有水痘或帶狀疱疹病史，建議接種一劑。