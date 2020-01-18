皮蛇抗病毒藥物放寬給付！發病3到5天服用 縮短病程

帶狀疱疹是一種病毒性疾病，和水痘一樣都是由水痘-帶狀疱疹病毒所引起。台北榮總皮膚診斷科主任陳志強表示，帶狀疱疹的治療單純，主要是給予抗病毒藥物，過去因為健保給付抗病毒藥物，僅能用於重大傷病或疱疹長在頭頸部、生殖器等特殊部位者，因此過去治療以支持性療法優先，主要是止痛。

常見的抗病毒藥物有Acyclovir、Famciclovir和Valaciclovir，陳志強表示，Acyclovir為第一代抗病毒藥物，分為針劑和口服，針劑針對嚴重的住院病人使用，口服藥物則因吸收利用率，一天須服用五次，一次兩顆，用藥量大。Famciclovir和Valaciclovir則為第二代藥物，吸收利用率較好，藥量可減少。

台大醫院皮膚科主治醫師廖怡華表示，這三種藥物過去必須符合特殊條件，例如長在頭頸部可能影響視神經、長在生殖器周圍恐造成尿失禁，以及重大傷病者易出現合併症，才能得到健保給付。

健保署於民國107年放寬給付範圍，不限年齡、不限發生部位及病患族群，皆可使用口服的Acyclovir，目前已給付200、400、800毫克劑型；另外兩種抗病毒藥物仍須符合特殊條件，才能給付，若不符合條件，必須自費，用藥一周約需3000元。

新光醫院皮膚科主治醫師唐豪悅表示，健保給付抗病毒藥物Acyclovir後，帶狀疱疹患病程可從三至四周縮短成二至三周，也較少出現嚴重到須住院的病人。但唐豪悅也坦言，由於第二代藥物可能被健保核刪，臨床上以開立Acyclovir為主。

抗病毒藥物常見副作用，主要針對腎臟，可能在腎小管出現結晶，因此服用時需多喝水，若腎臟功能不佳者，需減量使用。

至於用藥時機，建議發病後三至五天內就診，立即給藥。陳志強表示，抗病毒藥物抑制病毒增生，若患者已經起疹子，病發後兩到三周才就醫，病毒已增生，此時開抗病毒藥物於事無補。

神經痛是帶狀疱疹最嚴重的併發症之一，嚴重影響生活。健保統計顯示，帶狀疱疹患者中，同時使用普拿疼、非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDS）的人數，占五分之一，107年就醫總人數26萬多人，同時使用止痛藥者有6萬9200多人。

廖怡華解釋，有些人疱疹結痂痊癒後，疼痛仍持續不去，甚至長達數月、數年，或特定部位神經抽痛，這時需要開立神經傳導止痛藥物，常見的有Lyrica和Tofranil，這些改善神經痛的藥物可能有頭暈、惡心、嗜睡等副作用。