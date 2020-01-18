帶狀疱疹盛行季節在秋天 冬天反而是人數低點

民眾發現自己有帶狀疱疹後，如何選擇就醫院所？健保大數據發現，選擇基層診所就醫的民眾最多，其次為區域醫院、醫學中心，最後是地區醫院。不過，如果帶狀疱疹同時出現神經症狀，或病灶在眼部等較較棘手部位，就醫選擇改變，依序是醫學中心、區域醫院、地區醫院與基層診所。

107年因帶狀疱疹在基層診所就醫人次為55萬4477，占總就醫人次89萬2266的62.14%，顯示民眾有帶狀疱疹，多選擇基層診所就醫。全台收治患者最多的十家診所，有六家全年患者人數逾千，超過所有地區醫院及部分區域醫院，甚至與部分醫學中心收治人數相當。

醫學中心以林口長庚排名第一，107年看診人數約4214人，接下來依序為中國附醫的3364人、台大醫院3019人、台中榮總2345人，以及台北榮總2940人。但區域醫院看診人數也不少，例如排行第一的市立聯醫，看診人數3423人，接下來的振興醫院、雙和醫院也各有一千多人。

少數基層診所也同時處理帶狀疱疹神經痛，只是案例較少，處理病灶生長於眼部等其他特殊狀況，經驗明顯更少。健保署長李伯璋認為，這樣的就醫趨勢符合分級醫療，多數帶狀疱疹能在基層診所得到很好照顧，除非病灶位置複雜，例如長在眼睛恐傷及眼角膜，有失明風險等，需倚靠醫院的專科照顧。

皮膚科醫學會發言人、台北林口長庚醫院助理教授級主治醫師黃毓惠也表示，一般皮膚科診所能解決九成以上的皮膚疾病，帶狀疱疹正是其中之一。但若患者本身病況比較複雜，例如有糖尿病等慢性病，或帶狀疱疹病灶同時長在兩個部位以上，應至規模較大的醫院就醫。

分析帶狀疱疹就醫人數最多的月分，105年就診人數最高在8月，最低在2月；106年最高為10月，最低為1月；107年最高為12月，最低為2月。醫界過去常宣導，帶狀疱疹常見於秋冬，天氣變化會影響免疫功能，但近三年健保統計，患者人數最多是八至十二月，一改過去既定印象。

黃毓惠指出，現代人生活受到溫度劇烈變化影響較少，可能因為上班場所多在室內，而公共場所多空調，加上民眾非常關注天氣，據此決定穿著與行動，因此影響變小。

根據健保數據顯示，全年因帶狀疱疹住院人數約9095人，收治人數以台北榮總最多，因帶狀疱疹住院者多為80歲以上，住院科別最多的是感染科，其次是神經科與皮膚科。由於80歲以上長者除了可能有慢性病，免疫力、體力也相對差，可能演變成為重症而需要住院。

林口長庚紀念醫院皮膚科教授紀景琪說，需住院者多是瀰漫性帶狀疱疹或是傷口面積較大。如長在眼睛周邊的帶狀疱疹，疹子已經占據額頭的一半以上；有些水泡流湯，身體傷口濕濕爛爛，不利於照顧。

林口長庚紀念醫院內科部感染醫學科教授級主治醫師黃景泰表示，除了皮膚照護問題，也可能是患者無法吞嚥口服抗病毒藥物，只能透過針劑施打，必須住院才能執行。住院通常不會超過五天，若沒有病房，會建議患者每兩天回診一次。

107年帶狀疱疹患者因其他疾病就醫次數，以糖尿病排名第一，總人數約一萬人，其次依序是高血壓性疾病、食道、胃及十二指腸疾病、缺血性心臟病、急性腎衰竭、急慢性腎臟疾病、腦血管疾病等。

糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤表示，糖尿病屬於免疫機能較差的族群，不只是帶狀疱疹好發族群，若同時有其他的疾病或是傷口，也容易出現重症，甚至可能不斷復發。通常這類的糖尿病患者都是「血糖控制不佳」，建議血糖仍需透過藥物以及飲食控制，才能避免其他疾病出現。