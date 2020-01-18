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每天做現代人常見的惡習 害他的精子沒一條是活的

被皮蛇纏身的關鍵！ 醫：取決於免疫力

2020-01-18 21:52聯合報 記者李樹人邱宜君楊雅棠／台北即時報導

老一輩的人常認為，長了皮蛇，最怕病灶擴大延伸，一旦在身體圍繞一圈，恐凶多吉少。果真如此嗎？

高雄榮總高齡整合照護科主任周明岳表示，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」、「風蛇」、「腰纏蛇」，光從字面上來看，就知道疾病相當恐怖險惡，令人畏懼。以往醫療水準較差，不瞭解帶狀疱疹成因，又缺乏抗病毒藥物，一旦長了皮蛇，神經抽痛，確實痛苦。如果範圍變大，或是病灶出現在眼窩、頭部、耳朵等重要器官附近，當然就有致命風險，且可能影響聽力、視力。

至於皮蛇長了一圈，人就會死亡，周明岳指出，這是鄉野傳說，以前或許有人得了皮蛇，身體虛弱，病灶蔓延，最後死於其他合併症。但現在抗病毒藥物進步，只要確診後，立即用藥，就能大幅減輕疼痛及日後神經抽痛機率。

帶狀疱疹為水痘（帶狀疱疹病毒Varicella-Zoster Virus）再度活化的表現。第一次感染時，引發水痘，痊癒之後，病毒並未消失，而是潛伏在脊髓神經節，如果身體免疫力變差，病毒再度活化、增生，就會引發帶狀疱疹。

特別的是，病毒隨著感覺神經蔓延至皮膚表面，大部分出現在胸部、腰部、大腿等部位，順著神經節分布狀況而擴散。因為神經節為一段段，如果長出皮疹，模樣確實像是「皮蛇」、「腰纏蛇」。

周明岳表示，帶狀疱疹一開始發作時，皮膚毫無症狀，但神經刺痛，相當不舒服。如果長在腰部，腰痠背痛，長在胸部，同樣劇痛，合併灼熱感，身體出現倦怠、頭痛、發燒等感冒症狀，但外表並無異狀。因此，不少患者還被另一半奚落，認為無病呻吟，假裝生病。

俗話說，「最後看診的醫師最厲害」，周明岳認為，皮蛇病程發展，就相當符合這句俗語。如果病灶長在胸部、臀部，病情相對較輕微；如果是在眼窩、耳朵、生殖器等部位，則可能引發嚴重後遺症，不可不慎。

例如，引發結膜炎、角膜炎，甚至導致失明，部分患者聽力受損，或是顏面神經麻痺。即使沒有上述後遺症，有些患者飽受神經痛之苦，有些人甚至持續數月、數年，期間產生持續性或間歇性疼痛，痛到憂鬱。

至於皮蛇病灶位置為何會不一樣？周明岳說，「這純粹是運氣、機率。」剛好長在眼窩、耳朵的比率並不高，加上抗病毒藥物精進，因此，平均治療半個月後，大部分患者就能恢復正常。皮蛇患者大多體虛、免疫力較差，生病期間應該好好靜養休息，盡量不要外出。

周明岳指出，許多人以為只有老年人會長皮蛇，其實門診收治不少年輕皮蛇患者，有大學生為了期末考趕報告而連續熬夜，以致免疫力變差，皮蛇上身。

但因體力好、本錢夠，年輕皮蛇患者的病程明顯較短，來得快，好得也很快，且日後神經痛機率也明顯低於中老年人。但值得注意的是，長過皮蛇，並不會終身免疫，只要身體疲累，免疫力低下，仍可能復發。

台大醫院皮膚部主任蔡呈芳提醒，盡量少熬夜、睡眠充足，飲食均衡，生活作息保持正常，並適度運動，紓解壓力，以及施打皮蛇疫苗，唯有保持良好免疫功能，才能避免再痛一次。

林口長庚醫院皮膚科助理教授級主治醫師許仲瑤也提醒，若不到四十歲忽然得到帶狀疱疹，或是感冒結束後接著發生帶狀疱疹，一個感染接著一個，發生在年輕人身上並不尋常，要小心可能有癌症、自體免疫疾病等，導致免疫力下降，應提高警覺，盡速就醫詳細檢查。

生活照護：

長皮蛇不能吃蛋？醫師：無稽之談

家中有人得帶狀疱疹，該如何照顧？

● 水泡破掉怎麼辦？

台大醫院皮膚部主任蔡呈芳指出，由於帶狀疱疹患者以老年人居多，建議家屬協助擦藥、清潔患部，如果水泡還沒破掉，可用溫清水洗澡，輕輕擦乾患部即可。如水泡破掉，則可用生理食鹽水清潔傷口，塗抹藥膏，避免碰到水，減少感染機率。

台大醫院皮膚科主治醫師廖怡華表示，通常只要不用力壓，水泡不太會破掉，建議可用紗布稍微覆蓋，或使用痱子水，有收斂水泡的效果。若水泡很大，可請醫師在診間使用針頭將水泡吸乾，避免弄破水泡，造成續發性的感染

● 飲食有沒有禁忌？

在飲食上，病友應少吃容易發汗的辛辣食物，避免因為流汗導致皮疹水泡刺癢或紅腫。至於可不可以吃蛋？有一說，蛇愛吃蛋，罹病時吃蛋，會讓皮蛇變大，對此，蔡呈芳表示，這是無稽之談，沒有必要減少蛋白質攝取。

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患者台大醫院醫師

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