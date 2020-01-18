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武漢肺炎病毒不能輕忽 醫護流感快篩也要警覺

2020-01-18 16:22中央社 台北18日電

武漢肺炎病毒可能人傳人，台灣專家評估，新型冠狀病毒的傳染力跟SARS不同，但不能...
武漢肺炎病毒可能人傳人，台灣專家評估，新型冠狀病毒的傳染力跟SARS不同，但不能掉以輕心。圖為2003年SARS爆發，台北市和平醫院進行大消毒。 圖／聯合報系資料照片
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武漢肺炎病毒可能人傳人，台灣專家評估，新型冠狀病毒的傳染力跟SARS不同，但不能掉以輕心。疾管署也提醒醫護進行流感快篩時，應有防護裝備且在獨立空間進行。

衛生福利部疾病管制署17日已發布致醫界通函提醒醫護人員，進行流感快篩時可能引起飛沫傳染，應於負壓或通風良好的獨立空間進行，且採檢人員須有適當的個人防護裝備。

致醫界通函也指出，如症狀明顯懷疑為流感，可以不進行流感快篩，直接投予流感抗病毒藥物，以降低採檢時的暴露風險。如依旅遊史研判為武漢肺炎的高風險病人時，應預先採取適當的防護措施。

根據最新訊息，中國武漢肺炎疫情目前已累計45人確診，且有2死。泰國、日本也分別傳出2例和1例的境外移入確診個案。

台灣有不少醫師憂心，中國以往對傳染病疫情不夠透明，且陸續有境外個案被確診，中國當地的疫情可能遭隱匿，如同當年「SARS」（嚴重急性呼吸道症候群）的國際疫情，就因中國隱匿而難以收拾。

近日也有不媒體報導指出，德國專家認為，造成武漢疫情的2019新型冠狀病毒就是「SARS」，相關訊息也讓不少民眾擔憂。

2019新型冠狀病毒和SARS有類似的地方，也有相異之處。疾病管制署副署長莊人祥今天接受中央社記者採訪時表示，新型冠狀病毒和SARS一樣都是冠狀病毒，兩者的基因相似度約79%，「理論上新型冠狀病毒跟SARS完全不一樣」。

莊人祥說，SARS病毒原先的宿主是蝙蝠，後來不知道什麼緣故，病毒感染了果子狸，又傳染給人類，病毒基因適應力增強後，比較容易持續在人類傳播。但現在新型冠狀病毒的感染源還不確定是哪種動物，也不清楚傳染給人類的路徑。目前資訊推測是有限度人傳人、發燒後才有傳染力，但有待中國釋出更多資訊才能證明。

SARS在人際傳染力相當強，莊人祥說，SARS疫情後來能平息，主要是因為大家了解此病在發燒後才有傳染力，及早偵測、做好隔離就能逐漸壓制疫情。新型冠狀病毒目前只能假設有環境上動物感染源，且朝人傳人風險進行高規格的防疫整備。

台大兒童醫院小兒部主治醫師、台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎則認為，依目前中國提供的資訊顯示，SARS和新型冠狀病毒的傳染力有很大的不同。SARS屬有效的人傳人，近距離1、2公尺內的飛沫、少量病毒就可能傳染，容易引起大規模的社區傳染，可能一下子爆出幾百個病例。

李秉穎說，目前武漢肺炎的疫情是有限度人傳人，有親密接觸的家庭群聚，但不是有效的飛沫傳染，要接觸到病人的分泌物且接觸時間長、病毒量大，才有可能致病。從目前中國提供的資料顯示，病患的接觸者身上都沒有驗出新型冠狀病毒，顯示人傳人的能力很低。

但李秉穎也說，病毒具有變異能力，要突變成可有效人傳人，先決條件是要適應人類細胞。過去SARS時，中國對疫情的警覺不足，病毒一直在人類間傳播，病毒適應人類細胞後調整基因結構導致容易傳播。如果在疫情之初就做好防治，病毒不太有機會適應人類細胞，這是防止擴散的關鍵。

李秉穎也說，從目前證據顯示，新型冠狀病毒的致死率沒有SARS高，民眾可以對疫情保持關心，但不用恐慌。

莊人祥說，提醒近來有往來武漢需求的台商、旅客，應做好個人衛生，在當地不要接觸禽鳥、野生動物，遠離有呼吸道症狀者，也不要去醫院。如果回國後14天內有發燒、呼吸道症狀，應儘速就醫告知旅遊史，或向1922防疫專線聯絡。

SARS疫情流感肺炎

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