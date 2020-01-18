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確保血液品質安全 血液基金會：武漢回台暫緩捐血28天

2020-01-18 15:35聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

中國大陸已累積45例新型冠狀病毒感染的肺炎病例，中國武漢肺炎疫情持續燒，甚至已經燒到血庫。血液基金會昨公布，考量用血安全，自即日起凡近期曾到訪武漢地區的捐血人，需在離開武漢地區後暫緩捐血28天，以確保血品安全。

為因應中國大陸武漢地區發生嚴重特殊傳染性肺炎疫情，目前衛福部疾病管制署已經提升武漢地區旅遊疫情建議至第二級警示，且世界衛生組織也不斷提醒其可能有限度人傳人，血液基金為確保我國血品安全才會新增自武漢地區回台暫緩捐血28天。

同時，血液基金會也提醒，捐血人若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快求醫並撥打各捐血中心良心回電專線通知捐血中心。

連捐血都設下限制，是否與2019新型冠狀病毒可能透過血液傳染有關，對此，疾管署副署長莊人祥在今天舉行的例行武漢疫情說明記者會中表示，由於目前仍無法確定新型冠狀病毒所有傳播途徑，是確保我國血品安全的保守手段，目前香港紅十字會也針對武漢旅遊史捐血人增訂捐血限制。

中國大陸新增4例新型冠狀病毒感染的肺炎病例，個案均為男性，發病日介於1月5日至8日，目前病況穩定隔離治療中。目前個案累計45例，2例死亡，治療中重症5例，15例出院，密切接觸者累計763例，追蹤中98人，尚未發現相關病例。

血液基金會昨公布，考量用血安全，自即日起凡近期曾到訪武漢地區的捐血人，需在離開武...
血液基金會昨公布，考量用血安全，自即日起凡近期曾到訪武漢地區的捐血人，需在離開武漢地區後暫緩捐血28天，以確保血品安全。圖／ingimage授權
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捐血中心肺炎疫情

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