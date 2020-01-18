6公尺初號機、彩繪電車！新世紀福音戰士展　粉絲必去

被視為經典神作的「新世紀福音戰士」，總是能透過不同型態的聯名活動，為粉絲帶來不一樣的驚喜。自今年1月起，名古屋將於多處舉行「『新世紀福音戰士』中京圈企劃」，包括展出高達6公尺的初號機、原畫展，甚至還有全新的初號機電車，讓朝聖的粉絲們大飽眼福！

已經登場的「『新世紀福音戰士』中京圈企劃」，活動至3月31日，分別於中京電視台、新特麗亞中部國際機場、名古屋鐵道等多個地點同步舉行。期間內，在中京電視台將會有EVA Café、新世紀福音戰士原創商品等系列活動，2月1日還會舉行新世紀福音戰士的紀念活動。

而在新特麗亞中部國際機場，第一航廈現陳列有一座高約3公尺、全身金色的初號機，以單腳跪姿的帥氣姿態現身，讓往來旅客可以近距離觀賞。同時在2月21日至3月12日期間，還會於新特麗亞大廳舉行原畫展，將精選展出一系列珍貴的原畫、人物設定資料等內容，同時亦有許多週邊商品可以入手。

笹島演奏廳的GLOBAL GATE，則會特別展出一尊高達6公尺的初號機，讓粉絲體驗強大的魄力。另外多間商店還會於1月29日起推出新世紀福音戰士的聯名菜單與週邊商品，除此之外，特定時段還會有解謎集會、新世紀福音戰士塗裝的觀光巴士等一系列活動。