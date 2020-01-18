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同事尾牙抽中3萬被拗請客 他點270元麥當勞被嫌太貴

2020-01-18 15:44聯合新聞網 綜合報導

原Po取得同事同意後自行前往買餐，沒想到卻被同事在背後抱怨。示意圖/ingima...
原Po取得同事同意後自行前往買餐，沒想到卻被同事在背後抱怨。示意圖/ingimage
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近日正逢尾牙季，各大企業除了提前準備尾牙禮品外，現場的加碼抽獎也不能少。一名網友的同事就在尾牙時抽中3萬多元的現金，對方在大家起鬨下答應要請麥當勞，於是原Po就在隔天買了270元的餐點，到公司後要向對方「請款」。沒想到卻被對方在背後抱怨他點太貴，事情甚至傳到公司內部，讓原Po大嘆：「人世間太黑暗了」。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，「同事抽到三包獎金共三萬多，原先說要請晚餐、後來起鬨者說買麥當勞，同事也說好」因為有早、晚班的問題，原Po在取得同事的同意後，在隔天上班前先去麥當勞買了270元的餐點，準備上班時跟同事「請款」。

沒想到隔天原Po卻聽聞該名同事向其他人抱怨他點的太貴、是在佔便宜，事情甚至傳到公司，「（公司）還為此把我唸了一頓，如果請的那麼不甘願就直接說不要就好了，還跑去跟公司說、害我被罵」讓原Po感到心情很差，直呼：「以後人家要請客我也不敢接受了，人世間太黑暗了」，並表示最後把錢還給同事了。

網友則認為，「人家說要請，也是場面話跟客套話」、「就算對方真的要請，也是由他統一點餐」，認為原Po沒有錯，只是「不會做人而已」、「感覺問題」。也有部分網友表示，「一人份270太誇張了吧」、「一人份的餐你點到270，如果有50個同事是要吃垮人家嗎？」不少網友則指出，「為什麼中獎就一定要請別人吃東西？」、「憑什麼中獎就要被拗請客」，認為這樣的請客文化是一種陋習。

網友在臉書社團上抱怨自己的經歷。圖/Facebook
網友在臉書社團上抱怨自己的經歷。圖/Facebook
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麥當勞尾牙

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