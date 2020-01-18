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成家、拚事業壓力大？ 36-40歲安眠藥用藥人口增

2020-01-18 13:16聯合報 記者羅真／台北即時報導

過去十年來，我國安眠鎮靜類藥物使用人口攀升，以高齡者為大宗，年輕用藥者多有下降，獨獨36-40歲年齡層增加近三萬人。醫師表示，或許這個階段的青年剛成家、開始學習擔任丈夫妻子或孩子爸媽且必須更努力拚事業，因壓力大而難眠；提醒民眾培養一套適合自己的紓壓習慣，並經常注意身心健康，才能走得更長遠。

全民健保數據顯示，過去十年來（2009-2018年）我國安眠鎮靜類藥物使用人口增加，51-55歲用藥者增兩萬多人，56-60歲增六萬多人，61-65歲增近二十萬人，65歲以上更增近二十四萬人。在年輕人口當中，僅36-40歲族群增加近三萬人。

雙和醫院研究副院長胡朝榮過去在睡眠中心服務時，曾安排所有職員進行睡眠檢查，結果驚訝發現，主管們的深睡期比較短，當時大家推測可能是主管工作壓力較大所致。

胡朝榮說，三、四十歲大概是開始擔任多種角色、擔負多種責任的階段，容易因壓力造成失眠。因此他建議，每個人都應培養一套適合自己的紓壓習慣，多運動是一個不錯的選擇。

亞東醫院一般神經科主任甄瑞興表示，五、六十歲之後可能陸續面臨退休、退休後生活失去重心、家庭關係壓力等議題，因此容易有焦慮緊張等精神官能症，建議民眾及早為退休生活作些安排，並培養爬山、游泳等良好的放鬆習慣。

台北榮總精神部主任蔡世仁表示，高齡者可能因攝護腺肥大、膀胱激躁等情形而頻頻起身如廁，也可能因身體老化睡得較少、較片段而容易在夜半醒來，部分情形未必要用藥，而需回歸治療根本性的疾病或是調整生活作息。建議長者白天安排充分的活動，保持運動習慣，晚上喝水量要控制，也別在睡前玩手機與平板電腦，以免藍光誘發失眠。

振興醫院中醫科代理主任蕭恆毅表示，一般來說，失眠者大部分有肝氣鬱結、肝火亢奮或心氣失調的問題，針對肝氣鬱結或肝火亢奮造成的憂鬱、煩躁、易怒等，臨床上會使用加味逍遙散來疏肝解鬱，或使用龍膽瀉肝湯清肝降火。針對心氣失調造成的心神不寧、恐慌、心悸、胸悶、頭昏等，經常使用酸棗仁湯、天王補心丹等方來養心凝神。但若失眠源於其他疾病，應以治療該疾病為主、中醫為輔，例如精神疾病應看身心科、睡眠呼吸中止症應看胸腔科等。

過去十年來，我國安眠鎮靜類藥物使用人口攀升，以高齡者為大宗，年輕用藥者多有下降，...
過去十年來，我國安眠鎮靜類藥物使用人口攀升，以高齡者為大宗，年輕用藥者多有下降，獨獨36-40歲這個年齡層增加近三萬人。本報資料照片
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失眠睡眠

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