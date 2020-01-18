高鐵六億人次幸運旅客出爐 獲高鐵無限搭年票

台灣高鐵今天宣布，總旅運已在1月17日突破6億人次大關，這名幸運旅客將可獲得「一年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限搭乘台灣高鐵，第六億前後一名及二名購票的旅客，也可獲得高鐵假期雙人遊。

高鐵公布總旅運已在1月17日突破六億人次大關，幸運旅客可以獲得「一年無限搭乘年票」。圖／高鐵公司提供 分享 facebook

高鐵表示，第六億人次的幸運旅客是在1月17日晚上19時6分在南港站購買自由座票前往左營站。第5億9千999萬9999人次旅客也是17日當天晚間搭乘自由座，從台中站前往彰化站，第6億零1人次是由左營站售出的回數票旅客，17日當天由板橋搭車至左營。第5億9千999萬9998及第6億零2人次車票皆由台北站售出。

高鐵表示，台灣高鐵自2007年1月5日通車營運以來，歷時3年又7個月首度突破1億人次大關，隨後因旅客及社會大眾持續支持，每次破億人數時間持續縮短，截至昨日，累計旅運人次已有6億零5萬餘人次，距離2018年7月23日突破五億人次，歷時僅約1年又6個月。

高鐵公司統計去年全年旅運達6741萬餘人次，較2018年增加約5.4%，每日平均運量亦攀升至18萬4千餘人次，持續穩定成長。

為慶祝高鐵總旅運突破六億人次，高鐵也推出「六億搭乘 好事加乘」歡慶活動，1月31日前玩闖關小遊戲、或分享活動網站給好友，即可參加抽獎，有機會獲得免費車票或半價車票。昨日以前至高鐵活動網站猜中第六億人次旅客進站車站的民眾，也有機會抽中標準車廂免費車票，得獎名單將於2月7日公布於活動網頁。