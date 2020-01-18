氣象局發低溫特報 新竹、苗栗今明可能跌破10度

今天各地天氣感受都偏冷，中央氣象局指出，受到大陸冷氣團影響，明後兩天還是偏冷的天氣，要到下周二開始才有回溫的感覺，目前預估春節期間還有一波冷空氣影響台灣，影響程度還待觀察，可以確定的是小年夜以及除夕都是穩定的好天氣。

中央氣象局發布低溫特報。圖／氣象局提供 分享 facebook

氣象局今天上午分發布低溫特報。氣象局表示，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及東北部氣溫偏低，今晚至明天上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

氣象局預報員官欣平表示，今天北部、花東、宜蘭、花蓮白天溫度都低於20度，中南部約20度上下，感受都偏冷。他說，今天入夜以後，受到輻射冷卻影響，明後天清晨溫度跟今天差不多，甚至會更低。

官欣平表示，明天白天大陸冷氣團逐漸減弱，可是感受上還是比較冷，要到下周二環境轉為東風，才有回溫的感覺。

根據目前氣象局預報，明後天清晨中部以北、東北部低溫11到13度，南部14度，白天會回到20度以上，下周二起，環境轉為東風，有回溫的感覺，白天高溫可到24度到27度。

至於春節天氣，官欣平表示，目前看來小年夜以及除夕這兩天都是穩定的好天氣，除夕過後，還會有一波冷空氣報到，影響程度還要再觀察。

水氣方面，官欣平表示，今天基隆北海岸、東半部、山區仍有一些水氣，但是桃園以南已經是多雲到晴的好天氣，接下來幾天，僅東半部地區有一些水氣，其他地方也是維持穩定的好天氣。