多數安眠鎮靜藥臨床試驗期短 致長期服用影響不明

我國安眠鎮靜藥用量可觀，全民健保數據顯示，超過十分之一人口持續用藥一年以上，長期影響未知。醫界表示，多數安眠鎮靜藥藥廠所作的臨床試驗期間短，因此患者長期用藥的影響目前並不清楚。不過仍提醒，經醫師評估有需要用藥的患者應遵循醫囑。

雙和醫院研究副院長胡朝榮表示，安眠鎮靜類藥物藥廠執行的安全性臨床試驗通常只為期三至六個月，因此臨床上也只能建議病人別用超過三個月。

台北醫學大學醫學院睡眠研究中心主任李信謙表示，近來有少數非苯二氮平類藥物藥廠作過一年以上的臨床試驗，不過這類試驗找來的受試者是單純失眠的病人，且嚴密監控給藥、不會超量，因此不能據此推斷一般人用藥一年以上必然安全。

長期使用這類藥物屢屢傳出罹患失智症的風險較高，台北醫學大學曾取十年健保資料庫數據加以分析，發現使用高劑量佐沛眠的人失智風險較高。陽明大學與台灣大學近日發表的研究也取十年健保資料，發現長期使用安眠鎮靜藥者的失智風險是一般人的一點五到兩倍，併用多種藥物風險更可高達五倍。

統計性研究雖呈現相關性，但是否真有因果關係仍待釐清。有一假說是，大腦排除類澱粉樣蛋白主要靠神經膠細胞中的類淋巴系統，這個系統會在深睡時活化，但使用安眠鎮靜藥可能減少深睡，致使腦部類澱粉樣蛋白沉積、神經纖維纏繞與神經細胞凋亡，增加失智風險。另有假說猜測，會不會可能是失智患者在早期、尚未確診前，就因著神經退化導致失眠，而不是使用這類藥品後才釀成失智。