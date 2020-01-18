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醫界籲檢討國人安眠用藥問題 衛福部回應了

2020-01-18 11:21聯合報 記者羅真／台北即時報導

國人睡眠問題大，全民健保給付的用藥人口逾426.7萬人，其中高達六成的人長期倚賴藥物，醫界呼籲衛福部各司署檢討因應。衛福部健保署署長李伯璋回應「全力支持」，將邀集相關醫學會專家再行研議，同時會從根本檢討落實分級醫療制度，以讓病人分流、臨床醫師有更充裕的時間問診與衛教。

除了檢討安眠鎮靜藥物處方標準，醫界觀察到高達六成處方箋並非由精神科或神經科開立，因此建議政府考慮委託醫學會辦理各科醫師藥物處方與戒治診療訓練。對此，食藥署長吳秀梅表示，這項建議相當具有建設性，後續會邀集各相關醫學會專家學者，共同討論既有的醫師訓練制度應該如何優化。心口司長諶立中也表示支持，同時會加強民眾因應失眠的教育宣導。

另有醫師點出「多數科別醫師除了開藥，沒有其他工具可用」的窘境。對此，長照司司長祝健芳表示，全國有超過三千的社區關懷據點、一千多個巷弄長照站，衛福部已初步將這類資源製成「長照資源地圖」（https://ltcpap.mohw.gov.tw/public/index.html）供民眾一鍵找到最近的據點，日後會強化讓各科醫師認識這類資源包，必要時能在診療時與患者討論有哪些社區資源可以多加利用。

我國近十年增加的安眠鎮靜藥使用人口以高齡者為大宗。衛福部國健署署長王英偉表示，國健署近日完成老人多重用藥檢測軟體，初步提供幾家藥局與醫療院所測試，未來將逐漸推廣全台。高齡者可利用這項資源檢視自己手上的健保藥、非健保藥，是否有過量、交互作用或可能的副作用，在專業者從旁教育之下盡可能減少不必要的用藥。

衛福部健保署署長李伯璋。圖／健保署提供
衛福部健保署署長李伯璋。圖／健保署提供
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醫師健保衛福部

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