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我國逾426萬人用安眠鎮靜藥 高達六成長期倚賴

2020-01-18 11:12聯合報 記者羅真／台北即時報導

我國安眠鎮靜藥用量隨人口老化攀升，全民健保給付的用藥人口逾426.7萬人，年吞藥近9.2億顆；值得注意的是，高達六成的用藥者持續服藥超過一年，長期影響未知。醫界建議衛福部轄下各司署，應檢討這類藥物處方的標準流程、醫師接受專業學會訓練與民眾衛教，並提供更豐富的非藥物治療選擇。

全民健保數據顯示，過去十年來（2009-2018年），安眠鎮靜藥使用人口自379.6萬人增至426.7萬人，年吞藥自七億顆增至九點二億顆，其中近六成、高達254.2萬人已持續用藥一年以上。

這十年來，51-55歲用藥者增兩萬多人，56-60歲增六萬多人，61-65歲增近二十萬人，65歲以上更增近二十四萬人。年輕用藥人口多有下降，僅36-40歲增加近三萬人。

台灣精神醫學會副秘書長藍祚鴻說，我國人口約為美國的一成，但這類藥物用量相近，可約略類比說台灣用量是美國十倍。一般而言，用藥逾三個月就可能有成癮傾向，我國大量人口長期倚賴藥物，顯見醫療方式與民眾認知均有改善空間。

在健保署端，可考慮將用藥吃過一個月的患者轉由專科醫師鑑別診斷，篩檢後如懷疑是其他疾病引起的失眠，再轉介相關疾病專科對症治療；針對長期使用成癮者應安排專業戒治療程，規定單一醫師看診並配合服藥義務。

我國安眠鎮靜藥處方科別不只精神科與神經科，全民健保數據顯示，高達六成處方箋由家醫、心血管、耳鼻喉、消化、內分泌、內科等眾科別開立。因此藍祚鴻也建議，食藥署與心口司可考慮委託專科醫學會辦理各科醫師藥物處方與戒治診療訓練，協助醫療端正確用藥模式的建立。

台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭觀察到，國際對治療失眠的優先建議是非藥物治療，但我國多數科別醫師無法處方心理諮商或其他非藥物治療，「醫師除了開藥，沒有其他工具可以幫助病患」。他建議，心口司、國健署、長照司或許能整合轄下心理、社區活動資源包，或思考還有哪些作法（如居家探視、關懷）可提供醫師作為非藥物治療處方。

台灣睡眠醫學會監事李信謙說，心理諮商資源有限且費用高昂，英美等國嘗試推廣成本較低的線上諮商，由人工智慧指導認知行為改變，他山之石可借鏡。

台北醫學大學醫學系神經學科教授胡朝榮建議，可將良好睡眠衛生習慣與因應失眠方法放進國中小教材，孩子未來如碰上失眠，就不會第一時間想到吃藥。

我國安眠鎮靜藥用量隨人口老化攀升，全民健保給付的用藥人口逾426.7萬人，年吞藥...
我國安眠鎮靜藥用量隨人口老化攀升，全民健保給付的用藥人口逾426.7萬人，年吞藥近9.2億顆。圖為示意圖，本報資料照片
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醫師健保失眠

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