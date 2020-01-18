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沒了國旅補助後 業者：白皮書太遙遠、觀光計畫太空洞

2020-01-18 10:34聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

陸客禁令未取消，國民旅遊補助即將落幕，觀光局表示已規畫好今年的觀光計畫方向，包括擴大區域聯盟，加碼投入兩億元境外行銷等。業者表示，觀光局所提出的措施目前都不具體，包括如何執行、怎麼救法，策略應更接地氣。

旅館業公會全聯會理事長張榮南表示，補助確實不是長久之計，只是補助要停了，交通部、觀光局還提不出讓業界有感的方法。將提出的2030觀光政策白皮書目標很遙遠，希望政府可以跟業者坐下討論真正的需求，不只由觀光局或者特定的人去想。

至於擴大地方聯盟，提升國內旅遊風氣與景點，張榮南說，應該要共同思考長遠的觀光推展，不是各個聯盟或者地方各自為陣。他說，且旅行社一定要有利潤才會推行遊程，現在已經有上百條遊程，旅行社不推，因為沒人做賠本生意，觀光局不能一廂情願。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，對比國民旅遊補助一下就灑了數十億元，只增加兩億元的海外行銷經費實在太少，他說，馬來西亞光每年投入日本的廣告費就超過兩億。

李奇嶽建議，增加國外派駐人力，像是馬來西亞觀光局就於當地聘請人員。他說，有一位朋友於馬來西亞駐台觀光局工作，每周都到各大企業遊說業者，到馬來西亞辦理年度大型旅遊，提供快速通關、領車開道，如有大型晚會還會致贈馬來西亞小禮品，當地首長現場致詞等。

提振國民旅遊方面，李奇嶽表示，目前看起來的提振方式都顯得空洞，希望可以更具體，例如員工旅遊在國內達一定金額就可以提列營利事業所得稅減免，如果有這些好的配套，相信企業一定動起來。

觀光局要提振我國觀光市場，但業者表示，目前措施都顯得空洞。本報資料照片
觀光局要提振我國觀光市場，但業者表示，目前措施都顯得空洞。本報資料照片
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馬來西亞旅行社陸客國旅補助

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