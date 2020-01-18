冬遊補助不再延長 觀光局長：區域聯盟地方一起拚觀光

為了搶救觀光，政府去年大灑錢，陸續推出春遊、暖冬國民旅遊補助，觀光局指出，國民旅遊補助就到1月31日截止， 今年春夏秋冬一整年的旅遊行銷規畫都已經出爐。

觀光局長周永暉。本報資料照片 分享 facebook

觀光局長周永暉表示，今年亮點包含日環食觀光遊程，並擴大北中南東區域聯盟。他說，觀光不能太狹隘，今年也要結合美術館、博物館以及音樂廳等，提升文化觀光。

交通部長林佳龍選舉前表示，旅遊補助是否持續進行下去，要看陸客來不來。不過，暖冬遊補助確定於1月31日正式截止，觀光局長周永暉表示，不一定每次都是用同一種補助方式，需要有一些變化。

去年由於有觀光補助，業者反映市場表現不錯，今年若沒有補助，擔憂觀光市場的榮景就此消失。對此，周永暉表示，今年一整年的觀光行銷宣傳計畫都已經有方案與方向，第一季有元宵燈會以及各地的元宵活動，預計國旅表現不會太差。

此外，周永暉說，觀光旅遊要提升，除了中央之外，地方政府一定也要幫忙推動，今年將帶動22個縣市政府，並且請北中南東擴大區域觀光聯盟，帶動區域旅遊。以台南為例，關子嶺溫泉可以跟台江國家公園進行遊程銜接，讓遊客到當地後，旅遊可以更方便。

根據觀光局的規畫，今年一整年觀光熱點還包括日環食觀光，將以澎湖、嘉義、花東為亮點，周永暉表示，因為下一次要看日環食估計要195年後。還有燈塔觀光，除了東引燈塔、綠島燈塔之外，台灣島內還有有特色的燈塔。今年冬季更力拚一人一湯，讓每個人都能體驗台灣的溫泉。至於如何達成，周永暉表示，除了結合媒體加強行銷之外，也會跟業者討論推出促銷活動。

周永暉說，目前中彰投、桃竹苗、花東、高雄台南屏東澎湖都以串起縣市聯盟，觀光局也會邀請旅行業、旅館業者一起加入，縣市政府可以共同申請觀光行銷、計畫經費。

至於陸客不來，境外旅客如何提升？周永暉說，今年增加兩億元海外行銷，其中一億元放在重點十國，包含印尼、印度、越南、泰國、馬來西亞、新加坡、澳洲、日本、韓國，另外也會開拓新興市場包括俄羅斯、中東以及美國、加拿大，今年已經增加英國駐點，也於加拿大設了一個服務處。

另外，境外旅客行銷方面，除了平面、電子媒體之外，還有網紅、代言人、旅展等推廣方式，推展台灣的生態、島嶼、山脈、小鎮、美食、文化等不同主題旅遊重點。